Nagpur Crime : ‘तू मला आवडते’ म्हणत सतत त्रास देणाऱ्या आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या गळ्यावर वार केला; इमामवाडा पोलिसांनी नोंदवला गुन्हा!

नागपूर : ‘तू मला खूप आवडते’ असे म्हणत लज्जास्पद वर्तन करून विनयभंग आणि वारंवार त्रास देणाऱ्या आरोपीची तक्रार पालकाकडे केल्यानंतर अल्पवयीन मुलीवर आरोपीने जीवघेणा हल्ला केला. हातोडी आणि चाकूने गळ्यावर वार करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही थरारक घटना इमामवाडा पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीला अटक केली आहे. सूरज कृष्णप्रसाद शुक्ला (वय २६, रा. इमामवाडा) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. .Mumbai Crime: मध्यरात्री फिरताना २७ वर्षीय फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणानं नको ते कृत्य केलं अन्...; मुंबईत नेमकं काय घडलं? .जखमी १७ वर्षीय मुलगी सूरजच्या घराजवळ राहते. ती शिक्षण घेत आहे. तर आरोपी हा सफाई कर्मचारी आहे. एकाच वस्तीत राहत असल्याने सूरज आणि पीडितेची ओळख होती. नेहमी बोलचाल असल्याने सूरज तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करू लागला. याबाबत समजताच पीडितेने त्याच्यापासून दुरावा केला. त्यानंतरही सूरज तिला रस्त्यात अडवून त्रास देत होता. तिच्यासोबत गैरवर्तन करून धमकावत होता. पीडितेने सूरज त्रास देत असल्याची माहिती कुटुंबीयांना दिली. कुटुंबीयांनी सूरजच्या आई-वडिलांकडे तक्रार केली. यामुळे तो चिडलेला होता. सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास मुलगी कॉलेजला जात होती. अशोक चौकात सूरजने तिला अडविले. मुलीने त्याच्याशी बोलण्यास नकार दिला. यामुळे संतापलेल्या सूरजने हातोडीने तिच्या डोक्यावर मागून वार केला. त्यानंतर चाकू काढत तिच्या गळ्यावर वार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.