Mumbai Crime: मध्यरात्री फिरताना २७ वर्षीय फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणानं नको ते कृत्य केलं अन्...; मुंबईत नेमकं काय घडलं?

Crime News: मुंबईत रात्रीच्या सुमारास फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणाने धक्कादायक कृत्य केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील आरोपीला खार पोलिसांनी अटक केली आहे.
Molestation with French girl

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील खार परिसरात एका फ्रान्सच्या तरुणीचा रात्रीच्या सुमारास एकटं पाहून तरुणाने तिचा गैरफायदा घेतल्याची घटना घडली. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे.

