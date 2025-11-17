Mumbai Crime: मध्यरात्री फिरताना २७ वर्षीय फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणानं नको ते कृत्य केलं अन्...; मुंबईत नेमकं काय घडलं?

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील खार परिसरात एका फ्रान्सच्या तरुणीचा रात्रीच्या सुमारास एकटं पाहून तरुणाने तिचा गैरफायदा घेतल्याची घटना घडली. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री ही घटना घडली. वांद्रे येथे राहणाऱ्या एका फ्रेंच तरुणीला (वय २७) अयोग्यरित्या स्पर्श केला. यानंतर तरुणीने मदतीसाठी आरडाओरड करताच आरोपी तरुण घटनास्थळावरून पळून गेला. सुनिल विष्णू वाघेला (वय २५) असे आरोपीचे नाव असून , त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. त्यानंतर स्कूटीच्या नोंदणी क्रमांकाचा माग काढला. धारावी परिसरातून आरोपीला ताब्यात घेतलं असून असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..Mumbai Crime: अंधेरीत विद्यार्थ्याला श्वानासोबत संबंध ठेवायला भाग पाडलं, ब्लॅकमेल करत बळजबरीनं लिंगबदल करायला लावलं; तृतीयपंथीयांकडून अत्याचार.नेमकं काय घडलं?पीडित फ्रेंच तरुणी महिनाभरापूर्वी भारतात आली असून ती शिक्षिका म्हणून काम करते. ७-८ नोव्हेंबरच्या रात्री घरी चालत जात असताना ती तिच्या घरापासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर असताना आरोपीने तिला एकटी पाहून मोटारसायकलवरून तिच्याजवळ आला. त्यानंतर तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला. मात्र तरुणीने मदतीसाठी ओरड केली असता आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला..या घटनेननंतर पीडित फ्रेंच तरुणी मानसिकरित्या व्याकुळ झाली असून दोन दिवस घराबाहेर पडली नाही. नंतर तिने एका मैत्रिणीला कळवले, ज्यामुळे तिला पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. .Mumbai News: एलबीएस मार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटणार! बीएमसी साडेचार किमीचा नवा उड्डाणपूल बांधणार, वाचा संपूर्ण मेगाप्लॅन.दरम्यान आरोपीवर भारतीय न्याय संहिताच्या (BNS) संबंधित कलमांखाली शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांना मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली असून त्याला धारावीतील राहत्या घरातून अटक केली. त्याचबरोबर आरोपीने चौकशीदरम्यान घडलेल्या घटनेची कबुली दिली असून आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले असल्याची माहिती, पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.