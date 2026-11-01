Nagpur Sarafa Bishnoi Gang Threat : नागपुरातील सराफांना बिश्नोई टोळीची धमकी, व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण

नागपूर : दिवाळीच्या खरेदीची लगबग सुरू असतानाच इतवारी सराफा बाजारातील आठ नामांकित व्यापाऱ्यांना कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या नावाने धमकीची पत्रे मिळाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नागपूर सराफा असोसिएशनने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रार केली. तसेच पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनाही निवेदन दिले आहे..इतवारी सराफा बाजारातील आठ प्रतिष्ठित व्यापाऱ्यांना बिश्नोई टोळीच्या नावाने धमकीची पत्रे मिळाली. यामध्ये त्याना दहा लाख रुपये न मिळाल्यास त्यांच्यासह कुटुंबाला जिवे मारण्याते लिहिल्याचे दिसून आले. या प्रकाराने सराफा व्यापाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर सराफा असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आणि पोलिस प्रशासनाकडे हा विषय मांडला. व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही धमकीला घाबरू नये किंवा कुणाच्याही दबावाखाली येऊ नये, असे आवाहन असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश रोकडे आणि सचिव अंशुल हरडे यांनी केले आहे..व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी असोसिएशन प्रशासन आणि पोलिसांच्या संपर्कात असून, योग्य ती कारवाई केली जात असल्याचा विश्वास पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. कोणत्याही व्यापाऱ्याला धमकीचा फोन, पत्र किंवा संशयास्पद संदेश मिळाल्यास तो दडवून न ठेवता तातडीने पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी सराफांना मिळालेल्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून खबरदारी घेत, गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहे..दुकानासमोर फेरीवाल्यांना मनाईदिवाळीच्या काळात सराफा बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी होत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने असोसिएशनने काही उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार दुकानांसमोर फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दुकानांसमोर एकही फेरीवाला राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश व्यापाऱ्यांनी स्वतःच्या सुरक्षारक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. तरीही कुणी बळजबरीने दुकानासमोर बसल्यास त्याचे छायाचित्र काढून असोसिएशनच्या माध्यमातून पोलिसांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. बाजारातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यावरही भर देण्यात येत आहे..यापूर्वी बापलेकी धमकीशहरातील राणाप्रतापनगर पोलिस ठाण्यातील सुर्वेनगर परिसरात राहणाऱ्या ६० वर्षीय नागरिक आणि त्याच्या कॅनडामध्य काम करणाऱ्या मुलीला दहा लाखाची खंडणी मागण्याच्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ई-मेल पाठविण्यात आला होता. या प्रकरणी एटीएस आणि इतर पथकांनीही माहिती मागविली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.