नागपूर

Nagpur Sarafa Bishnoi Gang Threat : नागपुरातील सराफांना बिश्नोई टोळीची धमकी, व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण

नागपुरातील सराफांना बिश्नोई टोळीची धमकी, व्यापाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण
Bishnoi gang threatens eight traders in Itwari Sarafa Bazaar, Nagpur

Bishnoi gang threatens eight traders in Itwari Sarafa Bazaar, Nagpur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : दिवाळीच्या खरेदीची लगबग सुरू असतानाच इतवारी सराफा बाजारातील आठ नामांकित व्यापाऱ्यांना कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या नावाने धमकीची पत्रे मिळाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नागपूर सराफा असोसिएशनने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रार केली. तसेच पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनाही निवेदन दिले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Ravi Bishnoi
lawrence bishnoi
Bishnoi gang arrest
Nagpur agricultural news
Nagpur agricultural initiatives