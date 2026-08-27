Nagpur POCSO Case: इन्स्टाग्रामवरून ११ वर्षीय मुलीवर धर्मांतरणाचा दबाव; जरीपटकातील घटना; चंद्रपूरच्या तरुणाला अटक

नागपूर: जरीपटका पोलिस हद्दीत इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून ११ वर्षीय मुलीशी अश्लील संभाषण करीत, तिच्यावर धर्मांतरणासाठी दबाव टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढेच नव्हे, तर व्हिडीओ कॉलचे रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर अपलोड करून ते व्हायरल केले. याप्रकरणी जरीपटका पोलिसांनी चंद्रपूर येथील २४ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. .अंकित संपत देवगडे (वय २४) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी सहाव्या वर्गात शिकत आहे. तिच्या एका मैत्रिणीच्या माध्यमातून तिला इन्स्टाग्रामवरील एका अकाउंटची माहिती मिळाली. त्यानंतर तिने अकाऊंट तयार केले. जुलै महिन्यात अंकित याने तिच्याशी संपर्क केला..Nepal Flood Indian Missing : नेपाळमध्ये शेकडो भारतीय पर्यटक बेपत्ता, महाराष्ट्र सरकारकडून हेल्पलाइन सुरू, असा करा संपर्क.त्यानंतर इन्स्टाग्रामवर झालेल्या संभाषणादरम्यान आरोपीने मुलीशी अश्लील चॅट केले. याशिवाय आरोपीने मुलीशी धार्मिक विषयांवरही संभाषण केले. त्यानंतर तिच्यावर धर्मांतर करून लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला..मुलीच्या आईने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटची तपासणी केली असता कथित अश्लील चॅट आणि व्हिडीओ कॉलशी संबंधित रेकॉर्डिंग आढळले. या व्हिडीओ कॉलचे रेकॉर्डिंग इन्स्टाग्रामवर अपलोड केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे..तसेच दुसऱ्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून मुलीला कथितरित्या अश्लील भाषेतील संदेश आणि अश्लील रील्स पाठविण्यात आल्या. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी अंकित देवगडे याच्याविरुद्ध पोक्सो कायद्यासह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'च्या सत्ताकारणाचा काउंटडाऊन सुरू! अंतिम मतदार यादीची तारीख ठरली; उमेदवारी अर्जाचा मुहूर्तही निश्चित, 410 संस्थांच्या हरकतीवर सुनावणी.मुलीच्या नावाने बनावट खातेया प्रकरणात मुलीच्या नावाने कथित बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार केल्याचीही तक्रार आहे. या अकाउंटवर धार्मिक स्वरूपाच्या पोस्ट अपलोड करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर मुलीच्या आईने जरीपटका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी कथित इन्स्टाग्राम अकाउंट, चॅट, व्हिडीओ कॉलचे रेकॉर्डिंग आणि इतर डिजिटल पुरावे तपासणे सुरू केले आहे. या पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यात येत असून, तपासात आणखी काही बाबी समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.