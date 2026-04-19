Nagpur Gas Blast : स्वयंपाकघरातील गॅस गळतीचा स्फोट; नागपूरच्या कामठीत एकाचा मृत्यू, दहा जण जखमी

नागपूर जिल्ह्यात कामठी येथील गांधीनगर भाजी मंडई परिसरात रविवारी सकाळी घडलेल्या भीषण अपघाताने एका कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. गॅस गळतीमुळे प्रथम आग लागली आणि त्यानंतर सिलेंडरचा अचानक झालेल्या जोरदार स्फोटामुळे संपूर्ण घर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. या दुर्घटनेत एका ४० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, दहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत..अतुल उर्फ बंटी पानतावणे हे मृत्यूमुखी पडलेले व्यक्ती. पत्नी व तीन मुलांसह ते घरात राहत होते. सकाळी घरातील स्वयंपाकघरात गॅसची गळती झाल्याचे लक्षात आले. त्यातून सुरुवातीला आग पेटली आणि काही क्षणातच गॅस सिलेंडरचा प्रचंड स्फोट झाला. आगीची लपेट संपूर्ण घरभर पसरली. सुदैवाने पत्नी व मुले वेळीच बाहेर पडू शकल्याने त्यांचे प्राण वाचले. मात्र बेडरूममध्ये अडकून पडलेल्या अतुल यांना धुरामुळे गुदमरल्याने जीव गमवावा लागला, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..दहा जण किरकोळ जखमीआगीच्या प्रसाराने परिसरात एकच खळबळ उडाली. आग विझवण्यासाठी मृतकाचे भाऊ व शेजारी यांनी तातडीने प्रयत्न केले. या प्रयत्नात त्यांनाही दुखापत झाली. एकूण दहा जण जखमी झाले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी त्वरित पोहोचून पाण्याचा मारा करत आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणली. मात्र तोपर्यंत घरातील सर्व सामान जळून खाक झाले होते. या आगीत सुमारे पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत..जुनी कामठी पोलीस ठाण्यात नोंदघटनेची माहिती मिळताच जुनी कामठी पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला असून, सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. मृतकाच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले असल्याने त्यांना शासनाकडून त्वरित सहाय्य मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..कामठी परिसरात शोककळाया घटनेने कामठी परिसरात शोककळा पसरली आहे. घरात राहणारे कुटुंब सामान्य असून, रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करणारे होते. गॅस सिलेंडरची गळती किती घातक ठरू शकते, याचे भयावह उदाहरण या घटनेतून समोर आले आहे. आग लागल्यानंतर स्फोट होण्यापूर्वीच जर काही सावधगिरी दाखवली असती तर ही दुर्घटना टाळता आली असती, असे स्थानिक नागरिक सांगत आहेत. तरीही पोलिस व अग्निशामक दलाने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे आणखी मोठी हानी टळली.कुटुंबातील इतर सदस्य सध्या सुरक्षित आहेत. मात्र मृत्यूच्या धक्क्यातून ते अद्याप बाहेर पडलेले नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी घटनास्थळी तपासणी करून पुरावे गोळा केले आहेत. गॅस गळतीचे नेमके कारण काय होते, याचीही चौकशी केली जात आहे.