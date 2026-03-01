पत्रव्यवहार करूनही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती!नागपूरमधील स्फोटानंतर बारूद कामगार संघटना आक्रमक, कंपनीवर गंभीर आरोप

नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोलमध्ये बारुद कंपनीत भीषण स्फोटाची घटना घडली आहे. या स्फोटात १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर बारुद कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र बारुद कामगार संघटनेनंही आक्रमक पावित्रा घेतला असून संबंधित कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत..एसबीएल या कंपनीत हा स्फोट झाला असून या कामगारांच्या सुक्षेसाठी या कंपनीबरोबर अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, अशी माहिती आता पुढे आली आहे. महाराष्ट्र बारूद कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष पीयूष फिस्टे यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की पत्रव्यवहार करूनही कंपनीकडून कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही..Nagpur Rare Earth Discovery : विदर्भाचं भाग्य उजळणार! 'वेकोलि'च्या खाणीत सापडला मौल्यवान खनिजांचा साठा; पाहा कोणत्या 6 खाणी आहेत या यादीत.ते म्हणाले, या ठिकाणी रुग्णवाहिका उपलब्ध नाही. अग्निशमन विभागाची एकही गाडी नाही. वेळेवर सोलर कंपनीमधून आग विझवण्याकरिता गाडी मागविण्यात आली. दोन ते तीन लोक गेट जवळ होते ते लोक बाहेर पडू शकले बाकीचे आत होत त्यामुळे बाहेर पडू शकले नाही. सेफ्टीच्या नावावर इथे कोणतीही गोष्ट नाही. कामगारांना छळणे अशी परिस्थिती होती, असा आरोप त्यांनी केला..Nagpur Accident: भरधाव मेटॅडोरची दुचाकीला जबर धडक; एक ठार, एक जखमी, सावनेर शिवारातील घटना.कामगारांच्या सुरक्षेसाठी संघटनेकडून कंपनीशी अनेकदा पत्र व्यवहार करण्यात आले. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ज्यांच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाच्या जबाबदारी होती, असेही काही लोक यामध्ये मृत्युमुखी पडलेले आहे. या घटनेतर मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना योग्य मोबदला देण्यात यावा तसेच कंपनीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.