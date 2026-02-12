Nagpur News : बांधकाम प्रकल्पात भागीदारीचे आमिष दाखवून २०.४६ लाखांची फसवणूक

नागपूर : बांधकाम प्रकल्पात भागीदारी असल्याचे भासवून भूखंड विक्रीचे आमिष दाखवत आयटी अभियंत्याची २० लाख ४६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी तुषार ज्ञानेश्वर निकम (वय ३४, रा. चंडीनगर-२, मानेवाडा, बेसा रोड) यांनी अजनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून फार्मसीस्टविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..सारंग किशोर सव्वालाखे (रा. नरसाळा) असे आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तुषार यांना सव्वालाखे यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर २०२० मध्ये मौजा गोटाळ पांजरी येथील मंगलदीप डेव्हसपर्सद्वारे ले-आऊट टाकण्यात आले असून त्यामध्ये प्लॉटची विक्री होते असल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी त्यांचेशी संपर्क केला असता, त्याने या योजनेत तो भागीदार असल्याची माहिती दिली. यावेळी योजनेच्या साईटवर घेऊन जात त्याने प्लॉट दाखवित, तो २१ लाख ६० हजार रुपये किमतीत असल्याची माहिती दिली. यावेळी तो बुक करून तुषार यांच्या वडिलांनी त्यांना २१ हजार रुपयांचे टोकण दिले. .Premium|Shahaji Raje Bhosale: शाहजीराजांच्या पराक्रमाची कहाणी; भातोडीच्या युद्धातील विजय.त्यानंतर व्हॉट्सॲपवर स्वतःचे खात्यावर १३ फेब्रुवारी ते १६ सप्टेंबर २०२२ पर्यत १६ लाख १६ हजार आणि तुषार यांच्या पत्नी आणि भावाच्या खात्यातून ४ लाख रुपये घेतले. त्यानंतर सारंग यांनी सात लाख रुपयांची पावती घरी आणून दिली. मात्र, त्यांना संपूर्ण दिलेल्या पैशाची पावती मागितली असता, त्यांनी टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान याबाबत मंगलदीप डेव्हसपर्सच्या कार्यालयात तुषार गेले असता, तेथील संदीप काळे आणि अभिजित इंगळे यांनी विक्री केलेला भूखंडाचे केवळ सात लाख रुपये आल्याची माहिती दिली. तसेच तो कंपनीत कुठलाच भागीदार नसल्याचेही सांगितले. .त्यामुळे तुषार यांना सारंग सव्वालाखे याने भागीदारी असल्याचे खोटे सांगून त्यांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. त्यावरून तक्रारदाराने अजनी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्याची चौकशी करीत अजनी पोलिसांनी फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.