Nagpur Detonator Case: जिवंत डेटोनेटरसह चोरीचे मोबाईल घेऊन नागपुरात आलेला वेकोलि मजूर आजमशहा चौकात अटक; एटीएस व पेसोची चौकशी सुरू

नागपूर : वरोरा येथील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) या कोल माईन्समध्ये कंत्राटदारामार्फत मजुरीचे काम करणाऱ्याने दोन जिवंत डेटोनेटर आणि चोरीचे तीन मोबाइल घेऊन नागपुरात आल्याचा गंभीर प्रकार मंगळवारी (ता.१) दुपारच्या सुमारास उघडकीस आला. याप्रकरणी लकडगंज पोलिसांनी आजमशहा चौकात चोरीचे मोबाईल विकण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मजूराला ताब्यात घेतले. अंगझडतीत त्याच्याजवळ दोन जिवंत डेटोनेटर मिळाल्याने पोलिस यंत्रणेत खळबळ उडाली. .राजेंद्र रामलाल विश्वकर्मा (वय ३५, रा. जि. बालोद, छत्तीसगड) असे अटकेतील संशयिताचे नाव आहे. तो चंद्रपुरातील वरोरा येथे असलेल्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) या कोल माईन्समध्ये कंत्राटदारामार्फत मजूर म्हणून काम करीत असल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आझमशहा चौकात तीन मोबाइलच्या विक्रीसाठी एक व्यक्ती फिरत असल्याची माहिती लकडगंज पोलिसांना मिळाली. त्यांनी सापळा रचून विश्वकर्माला ताब्यात घेतले. यावेळी त्याची चौकशी केली असता, त्याने विश्वकर्मा याने मजुरीचे किंवा पगाराचे पैसे न मिळाल्याच्या कारणावरून संबंधित कंत्राटदाराचे मोबाइल चोरी करून आणल्याचे सांगितले. यावेळी त्याच्याकडे दोन जिवंत डेटोनेटरही जप्त केले. त्याने वरोरा येथून डेटोनेटरही घेतले आणि चंद्रपूरहून रेल्वेने नागपुरात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मात्र, डेटोनेटर त्याला नेमके कोठून आणि कोणाकडून मिळाले?, याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान लकडगंज पोलिसांनी बॉम्ब शोधक व नाशक पथकला बोलाविण्यात आले. त्यांनी डेटोनेटरची तज्ञांकडून तपासणी केली असता ते जिवंत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पथकाने ते सुरक्षितरीत्या निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया करून पॅक, सील व प्रमाणित केले. याप्रकरणी पोलिसांनी वरोरा येथील कंत्राटदाराचीही चौकशी सुरू केली. पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयात सादर केले असता, त्याची पाच सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आलेली आहे..डेटोनेटर ‘पेसो’कडे पाठविणारघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन्ही लाइव्ह डेटोनेटर पुढील तांत्रिक तपासणी व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पेट्रोलियम ॲण्ड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनाझेशन (पेसो) यांच्याकडे पाठविण्यात आले. डेटोनेटर कोलटेक एनर्जी लिमिटेड, बाजारगाव येथे जमा करण्यात आले..एटीएसकडून चौकशी सुरूपोलिसांनी राजेंद्र रामलाल विश्वकर्मा याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याकडून दोन जिवंत डेटोनेटर्स जप्त केले. याबाबत पोलिसांनी दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) माहिती दिली. प्रदिप अतुलकर यांच्या नेतृत्वात पथकाने दाखल होऊन आरोपीची चौकशी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.