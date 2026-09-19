Nagpur Longest Flyover : गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण! इंदोरा ते दिघोरी 8.9 किमीचा प्रवास आता सुसाट; उड्डाणपुलाला मिळणार डॉ. हेडगेवार यांचे नाव, जाणून घ्या नवीन पुलाविषयी...

नागपूर : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांना राज्यातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाची मोठी भेट मिळणार (Nagpur Longest Flyover) आहे. उत्तर आणि दक्षिण नागपूरला जोडणाऱ्या तब्बल ८.९ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे आज (१९ सप्टेंबर) उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सायंकाळी हा उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे. सुमारे ९९८ कोटी रुपये खर्चून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे..उत्तर नागपुरातील इंदोरा परिसरापासून सुरू होणारा हा उड्डाणपूल दक्षिण नागपुरातील दिघोरीपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे शहराच्या उत्तर आणि दक्षिण भागादरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार असून, मार्गातील विविध चौकांमध्ये होणारी वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे..डॉ. हेडगेवार यांच्या नावाने ओळखला जाणारहा उड्डाणपूल महाल परिसरातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या निवासस्थानाजवळून जातो. त्यामुळे उड्डाणपुलाला डॉ. हेडगेवार यांचे नाव देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शासनाने ही मागणी मान्य केल्याची माहिती असून, या उड्डाणपुलाला ‘डॉ. केशव बळीरामपंत हेडगेवार उड्डाणपूल’ असे नाव देण्यात येणार आहे..Ladki Bahin Yojana Latest Update : 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार! लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार.उड्डाणपुलाची प्रमुख वैशिष्ट्येउड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी सुमारे ९९८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.प्रकल्पाची एकूण लांबी ८.९ किलोमीटर असून, उड्डाणपूल सुमारे १२ मीटर रुंद आहे.दोन्ही दिशेने वाहतूक सुरळीतपणे सुरू राहील, अशा पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली आहे.बांधकामात ‘अल्ट्रा हाय परफॉर्मन्स फायबर रिइन्फोर्स्ड काँक्रीट’ (UHPFRC) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.उड्डाणपुलाच्या मार्गात दोन रेल्वे ओव्हरब्रिज (ROB) आणि दोन रेल्वे अंडरब्रिज (RUB) समाविष्ट आहेत.पाचपावली येथील जुना ROB पाडून त्याठिकाणी नवीन ROB उभारण्यात आला आहे.डागा मेमोरियल हॉस्पिटल येथे चढ-उतारासाठी विशेष रॅम्प तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रुग्णालयात ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना सुविधा मिळणार आहे.अशोक चौक येथे विशेष चौकाची रचना करण्यात आली असून, पाच दिशांकडून येणारे रस्ते उड्डाणपुलाशी जोडले जाणार आहेत.उड्डाणपुलाखालील रस्त्यांचाही विकास करण्यात आला आहे.या मार्गात नागपूरमधील तीन प्रमुख आणि ११ छोटे चौक येतात. या चौकांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास उड्डाणपूल महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे..वाहतूक कोंडीपासून नागपूरकरांना दिलासाउत्तर नागपूरपासून दक्षिण नागपूरपर्यंत जाणाऱ्या वाहनांना शहरातील अनेक चौक आणि गर्दीचे मार्ग टाळून प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्याबरोबरच शहरातील प्रमुख मार्गांवरील वाहतुकीचा ताणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात या प्रकल्पाचे उद्घाटन होत असल्याने नागपूरकरांसाठी ही महत्त्वाची सुविधा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.