नागपूर

Nagpur Longest Flyover : गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण! इंदोरा ते दिघोरी 8.9 किमीचा प्रवास आता सुसाट; उड्डाणपुलाला मिळणार डॉ. हेडगेवार यांचे नाव, जाणून घ्या नवीन पुलाविषयी...

Nagpur’s 8.9 Km Longest Flyover Inauguration : नागपुरातील 8.9 किलोमीटर लांबीच्या राज्यातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे आज उद्घाटन होत आहे. 998 कोटींच्या या प्रकल्पामुळे उत्तर-दक्षिण नागपूर जोडले जाऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
Nagpur Longest Flyover

Nagpur Longest Flyover

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नागपूर : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांना राज्यातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाची मोठी भेट मिळणार (Nagpur Longest Flyover) आहे. उत्तर आणि दक्षिण नागपूरला जोडणाऱ्या तब्बल ८.९ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे आज (१९ सप्टेंबर) उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सायंकाळी हा उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे. सुमारे ९९८ कोटी रुपये खर्चून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

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