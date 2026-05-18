Nagpur Firing : राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय परिसराजवळ मध्यरात्री गोळीबार, सहा जण बाईकवर आले अन्...

नागपुरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयापासून दीड किलोमीटर अंतरावर कोठीरोड, महाल परिसरात रविवारी रात्री साडेअकरा ते बारा दरम्यान जोरदार खळबळ उडवणारी गोळीबाराची घटना घडली. तीन बाईकवर स्वार सहा जणांच्या टोळक्याने दोनदा फायरिंग केल्याची माहिती समोर आली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सौरभ यांच्या तक्रारीवरून रवी मोहतो आणि गंगा काकडे यांनी गोळीबार केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. .घटना कशी घडली?सहा जण तीन दुचाकींवरून आले आणि कोठीरोड भागात अचानक दोनदा गोळीबार केला. पोलिसांच्या मते, ही फायरिंग वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. आरोपींमध्ये अंतर्गत वाद असल्याचेही समजते. .आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीरवी मोहतो आणि गंगा काकडे यांच्यासह इतर आरोपींवर पूर्वी अमली पदार्थ विक्री आणि बाळगण्याचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे पोलिस या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत आहेत. .पोलिस कारवाईकोतवाली पोलीस स्टेशनचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेने महाल परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी परिसरात गस्त वाढवली आहे. .FAQs 1. ही घटना नेमकी कुठे घडली? 👉 नागपुरातील महाल परिसरातील कोठीरोड येथे ही घटना घडली.2. गोळीबार कधी झाला? 👉 रविवारी रात्री साडेअकरा ते बारा दरम्यान गोळीबार झाला.3. किती आरोपी या घटनेत सहभागी होते? 👉 सहा जण तीन बाईकवरून आले होते.4. गोळीबाराचा उद्देश काय होता? 👉 वर्चस्व प्रस्थापित करणे आणि दहशत पसरवणे हा उद्देश असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.5. आरोपींची पार्श्वभूमी काय आहे? 👉 आरोपींवर पूर्वी अमली पदार्थ विक्री आणि बाळगण्याचे गुन्हे नोंद आहेत.6. पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? 👉 पोलिसांनी तपास सुरू केला असून CCTV फुटेज तपासून आरोपींचा शोध घेत आहेत.