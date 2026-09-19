नागपूर

Nagpur Crime: नागपुरात मकोका आरोपीचा रुग्णालयातून पलायन; मेडिकल कॉलेजच्या शौचालयाची खिडकी तोडून फरार

Nagpur MCOCA Accused Escapes From Medical Hospital: मकोका अंतर्गत कारवाईतील कुख्यात शेख समीर शेख मेडिकलच्या वॉर्डमधून फरार; पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह, शहरात अलर्ट
Nagpur Gangwar Case MCOCA Accused Flees Medical Hospital Through Toilet Window Police File Case And Launch Manhunt

Nagpur Gangwar Case MCOCA Accused Flees Medical Hospital Through Toilet Window Police File Case And Launch Manhunt

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: खापरखेडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या गॅंगवार प्रकरणात मकोकाअंर्गत कारवाई केलेला कुख्यात आरोपी शेख समीर शेख मेडिकलच्या वॉर्ड क्रमांक दहामधील शौचालयाच्या खिडकीमधून शनिवारी (ता.१९) सकाळी दहा वाजता फरार झाला. या घटनेने पोलिस विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.

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