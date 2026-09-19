Nagpur Crime: नागपुरात मकोका आरोपीचा रुग्णालयातून पलायन; मेडिकल कॉलेजच्या शौचालयाची खिडकी तोडून फरार

नागपूर: खापरखेडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या गॅंगवार प्रकरणात मकोकाअंर्गत कारवाई केलेला कुख्यात आरोपी शेख समीर शेख मेडिकलच्या वॉर्ड क्रमांक दहामधील शौचालयाच्या खिडकीमधून शनिवारी (ता.१९) सकाळी दहा वाजता फरार झाला. या घटनेने पोलिस विभागात एकच खळबळ उडाली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.\rसमीर याच्यावर २ ऑगस्टला खापरखेडा परिसरातील मुख्य बाजारपेठ परिसरात सुमित वंजाळ आणि डगम भोसकर या दोन टोळ्यांमध्ये तलवारी, लाठ्या-काठ्या आणि दगडांनी हाणामारी केल्याची बाब समोर आली होती. याप्रकरणी खापरखेडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत दहा आरोपींना अटक केली होती. त्यात शेख समित शेखचा समावेश होता. .तो कुख्यात गुंड असून खापरखेडा व्यतिरिक्त नविन कामठी पोलिस ठाण्यात सात, कळमना येथे चार, तसेच गणेशपेठ, तहसील आणि नंदनवन पोलिस ठाण्यांमध्ये गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान ९ ऑगस्टला त्याला न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर १२ ऑगस्टला त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होता. .त्यानंतर खापरखेडा पोलिसांनी त्याच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी पोलिस आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पोलिस आयुक्तांनी त्याच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई केली होती. बुधवारी (ता.१६) त्याच्या पोटात गाठ असल्याने त्याला कारागृहातून मेडिकलच्या वॉर्ड क्रमांक दहामध्ये दाखल करण्यात आले होते. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यावेळी त्याच्या देखरेखीसाठी मुख्यालयातील दोन शिपायांची नेमणूक करण्यात आली होती. आज सकाळी साडेनऊ वाजताच्या सुमारास तो शौचालयाला गेल्यावर खिडकी तोडून पसार झाला. घटनेची माहिती मिळताच गुन्हे शाखा आणि अजनी पोलिसांची विविध पथके आरोपीच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली आहेत. दरम्यान याप्रकरणी अजनी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.