प्रेमासाठी वाट्टेल ते! मैत्रिणीला गिफ्ट द्यायला पैसे नाही म्हणून दोन अल्पवयीन मित्रांनी टाकला दरोडा

वाढदिवसाला मैत्रिणीला महागडे गिफ्ट देण्यासाठी दोन अल्पवयीन मित्रांनी चोरीचा मार्ग निवडल्याची धक्कादायक घटना नागपुरात समोर आली आहे. मात्र त्यांचा हा प्लॅन फार काळ टिकला नाही आणि पोलिसांनी काही तासांतच सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे दोघांनाही अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील एका अल्पवयीन मुलाचे शाळेत शिकणाऱ्या मुलीवर प्रेम जडले होते. मैत्रिणीचा वाढदिवस जवळ आल्याने तिला काहीतरी महागडे आणि आकर्षक गिफ्ट द्यावे, अशी त्याची इच्छा होती. मात्र त्याच्याकडे पुरेसे पैसे नसल्याने त्याने आपल्या मित्रासोबत मिळून चोरी करण्याचा निर्णय घेतला..Sambhajinagar Crime News: पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या पत्नीची पतीकडून चाकूने निर्घृण हत्या; पोलिसांची वेगवान कारवाई, तीन तासांत आरोपी अटकेत.दोघांनी मिळून अंबाझरी हद्दीतील रविनगर परिसरात असलेल्या एका कपड्यांच्या दुकानाला लक्ष्य केले. ठरल्याप्रमाणे मध्यरात्री त्यांनी दुकानाचे शटर उचकावून आत प्रवेश केला. दुकानात शिरल्यानंतर त्यांनी कपडे, महागडे वस्त्र तसेच एक लॉकेट चोरले. चोरी करून दोघेही घटनास्थळावरून दुचाकीवरून फरार झाले..दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुकानमालकाने दुकान फोडल्याची तक्रार अंबाझरी पोलिस ठाण्यात दाखल केली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासताना पोलिसांना दोन्ही आरोपी एकाच दुचाकीवरून जरीपटका परिसराच्या दिशेने जाताना दिसले..या व्हिडीओच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची दिशा ठरवली आणि परिसरात शोधमोहीम राबवली. काही वेळातच दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना त्यांच्या घराबाहेरून ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांच्या ताब्यातून गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी, चोरी केलेले कपडे आणि लॉकेट असा एकूण सुमारे ९५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..Akola News: वडिलांनीच घेतला चिमुकल्याचा जीव;संशयाचे विष; स्वतःवरही जीवघेणा हल्ला.दोन्ही आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्यांना पुढील कारवाईसाठी पाटणकर चौकातील बालगृहात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, सोशल मीडियावरही याच जोरदार चर्चा सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.