नागपूर

प्रेमासाठी वाट्टेल ते! मैत्रिणीला गिफ्ट द्यायला पैसे नाही म्हणून दोन अल्पवयीन मित्रांनी टाकला दरोडा

Nagpur Minors Rob Cloth Shop : दोघांनी मिळून अंबाझरी हद्दीतील रविनगर परिसरात असलेल्या एका कपड्यांच्या दुकानाला लक्ष्य केले. चोरी करून दोघेही घटनास्थळावरून दुचाकीवरून फरार झाले.
Love for Gift Turns Crime

Love for Gift Turns Crime

esakal

Shubham Banubakode
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वाढदिवसाला मैत्रिणीला महागडे गिफ्ट देण्यासाठी दोन अल्पवयीन मित्रांनी चोरीचा मार्ग निवडल्याची धक्कादायक घटना नागपुरात समोर आली आहे. मात्र त्यांचा हा प्लॅन फार काळ टिकला नाही आणि पोलिसांनी काही तासांतच सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे दोघांनाही अटक केली आहे.

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