Nagpur Municipal Corporation: नागपूर महानगरपालिकेत भाजपने १०२ नगरसेवकांचे राजीनामे घेतले; नेमकं कारण काय?

Nagpur Municipal Corporation Why BJP Took Resignations of All 102 Newly Elected Corporators?: भाजपने नागपूरमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे राजीनामे घेतले आहेत.
संतोष कानडे
BJP Government: नागपूर महानगरपालिकेच्या एकूण १५१ जागांपैकी १०२ जागांवर भाजपचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. बहुमत मिळाल्याने महापालिकेवर पुन्हा एकदा भाजपचा भगवा फडकला आहे. मात्र आता पक्षाने आपल्या शिस्तीची चुणूक दाखवून दिली असून निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून राजीनामे घेतले आहेत.

