Nagpur Municipal Corporation: नागपूर महानगरपालिकेत भाजपने १०२ नगरसेवकांचे राजीनामे घेतले; नेमकं कारण काय?

BJP Government: नागपूर महानगरपालिकेच्या एकूण १५१ जागांपैकी १०२ जागांवर भाजपचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. बहुमत मिळाल्याने महापालिकेवर पुन्हा एकदा भाजपचा भगवा फडकला आहे. मात्र आता पक्षाने आपल्या शिस्तीची चुणूक दाखवून दिली असून निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून राजीनामे घेतले आहेत..पक्षांतर्गत शिस्त आणि आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजपने नागपूर शहरातील सर्व १०२ नगरसेवकांकडून पुन्हा एकदा राजीनामे लिहून घेतले आहेत. पक्षविरोधी कारवाई, अनुचित वर्तन किंवा शिस्तभंग आढळल्यास तातडीची कारवाई करता यावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याच भाजपकडून सांगितलं जातंय..Union Budget Impact on Bangladesh: मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातून बांगलादेशच्या युनूस सरकारला दिला जबरदस्त दणका! .दरम्यान, शनिवारी भाजपच्या गटनेतेपदी नरेंद्र बोरकर यांची निवड झाली. बोरकर यांच्याच सूचनेनुसार नगरसेवकांनी राजीनामापत्रे सादर केली आहेत. हा भाजपचा पक्षांतर्गत आचारसंहितेचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याआधीही अशाच प्रकारे राजीनामे गेले होते..Pune News : वैद्यकीय पर्यटनाला मिळेल चालना, आयात शुल्क कमी केल्याने औषधे स्वस्त; आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले समाधान.आगामी काळात शहरातील नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर पक्षाचा भर असणार आहे. या निर्णयामुळे पक्षातील शिस्त, जबाबदारी आणि कामकाजातील पारदर्शकता अधिक बळकट होणार असल्याचं सांगितलं जातंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.