Nagpur News : नागपूर महापालिकेची आढावा बैठक आता नितीन गडकरींच्या घरी; विरोधक जाणार का?

नागपूर : शहरातील विकास प्रकल्प, रखडलेली कामे आणि विविध समस्याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या मुख्यालयात होणाऱ्या बैठकीचे स्थळ बदलण्यात आले आहे. ही बैठक आता नितीन गडकरी यांच्या घरी होणार आहे. त्यामुळे विरोधीक्षाचे आमदार आणि महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते या बैठकीला जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..तत्पूर्वी ही बैठक रविवारी (ता. २९) महापालिकेच्या मुख्यालयात होणार होती. याबैठकीचे निमंत्रण महापालिका प्रशासनाच्यावतीने पाठवण्यात आले होते. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीच्या सभापती, विषय समितीचे अध्यक्ष, शहरातील सर्व आमदारांना या बैठकीची सूचना देण्यात आली होती. मात्र यातून महापालिकेचे विरोधीपक्षनेते संजय महाकाळकर यांचे नाव वगळण्यात आले होते..संजय महाकाळ यांनी या प्रकाराची तत्काळ दखल घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. विरोधी पक्षनेता म्हणून मला निमंत्रण का देण्यात आले नाही? असा जाब विचारणारे पत्र त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने आपली चूक मान्य केली. विशेष म्हणजे, निमंत्रितांच्या छापील यादीत सर्वात शेवटी पेनाने संजय महाकाळ यांचे नाव लिहून त्यांना घाईघाईने निमंत्रण पत्र धाडण्यात आले. असे असले तरी त्यांच्या नावाचा महापालिका प्रशासनाला खरोखरच विसर पडला की जाणीपूर्वक नाव वगळण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..नितीन गडकरी हे सर्वच पक्षांमध्ये लोकप्रिय आहेत. भाजपच विरोधात असलेल्या नेत्यांसोबतही त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. गडकरी हेसुद्धा विरोधकांना भेटताना कुठलीही भीडभाड पाळत नाही. उघडपणे भेटतात. त्यांच्याशी चर्चा करतात. विकास कामांसाठी येणाऱ्या विरोधकांचेही ते समाधान करतात. भाजपचा नाही म्हणून विकास कामांच्या फईल रोखून ठेववल्याचा आरोप कोणीही आजवर त्यांच्यावर केला नाही. उलट काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत बाके वाजवून त्यांच्या कामाची प्रशंसा केली आहे. असे असताना महाकाळक यांना डावलण्याचा आदेश त्यांच्याकडून येण्याची सुतराम शक्यता नाही. महापालिकेमधीलच भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रकार केला असावा अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. आता मात्र बैठकीचे स्थळच बदलण्यात आल्याने हा वाद निकाली निघाला आहे..नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले असून महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती आणि सर्व विशेष समित्यांवर भाजपचेच वर्चस्व आहे. मात्र, या एकतर्फी सत्तेच्या जोरावर सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाला पालिकेत घटनात्मक विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, याचा वारंवार विसर पडताना दिसत आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे विरोधी पक्षनेत्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे..महानगरपालिकेत भाजपचे १०२ नगरसेवक असून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी दोन नगरसेवकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे ३५ आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे २ असे एकूण ३७ नगरसेवक विरोधी पक्षात आहेत. याशिवाय एमआयएमचे ६, मुस्लिम लीगचे ४ आणि बसपाचा १ नगरसेवक आहे. संख्याबळ जास्त असल्याने भाजपला महापालिकेत विरोधकच नाहीत असे वाटू लागले आहे. मात्र, संख्या कमी असूनही यावेळी काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत एक वादग्रस्त कंत्राट रोखून धरण्यासोबतच, दोन झोनमध्ये आपले सभापती करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी केलेला प्रभागांच्या तोडफोडीचा प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडला आहे.