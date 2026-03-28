नागपूर

Nagpur News : नागपूर महापालिकेची आढावा बैठक आता नितीन गडकरींच्या घरी; विरोधक जाणार का?

Nagpur Municipal Meeting Shifted to Nitin Gadkari’s Home : ही बैठक आता नितीन गडकरी यांच्या घरी होणार आहे. त्यामुळे विरोधीक्षाचे आमदार आणि महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते या बैठकीला जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
Nagpur Municipal Meeting Shifted to Nitin Gadkari

Nagpur Municipal Meeting Shifted to Nitin Gadkari

Shubham Banubakode
नागपूर : शहरातील विकास प्रकल्प, रखडलेली कामे आणि विविध समस्याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या मुख्यालयात होणाऱ्या बैठकीचे स्थळ बदलण्यात आले आहे. ही बैठक आता नितीन गडकरी यांच्या घरी होणार आहे. त्यामुळे विरोधीक्षाचे आमदार आणि महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते या बैठकीला जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

