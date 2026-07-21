नागपूर

Nagpur: सासरच्या मंडळींकडून जावयाचा जीव घेतला; कळमन्यात प्रॉपर्टीच्या वादातून घडली घटना

Property Dispute Turns Fatal in Nagpur: Property Dispute वाढल्यानंतर सासरच्या मंडळींकडून झालेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून पोलिसांनी दोघांना अटक करून तपास सुरू केला आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: प्रॉपर्टीवरून सुरू असलेल्या वादातून सासरच्या मंडळींनी जावयावर हल्ला करीत, त्याचा खून केला. ही घटना रविवारी (ता. १९) रात्री कळमना हद्दीतील पांडुरंगनगर परिसरात घडली. याप्रकरणी कळमना पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
property
Dispute