Nagpur: सासरच्या मंडळींकडून जावयाचा जीव घेतला; कळमन्यात प्रॉपर्टीच्या वादातून घडली घटना

नागपूर: प्रॉपर्टीवरून सुरू असलेल्या वादातून सासरच्या मंडळींनी जावयावर हल्ला करीत, त्याचा खून केला. ही घटना रविवारी (ता. १९) रात्री कळमना हद्दीतील पांडुरंगनगर परिसरात घडली. याप्रकरणी कळमना पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली. .अखिलेश गुड्डू धुर्वे (वय ३०, रा. वैष्णोदेवीनगर) असे मृताचे तर दीनानाथ निर्मलकर (वय ३०), संतोष गायगोवाल (वय ५०), लक्ष्मी पटेल (तिन्ही रा. पांडुरंगनगर) अशी आरोपींची नावे असून दीनानाथ आणि संतोषला अटक करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अखिलेशचे तुलसीबाई गायगोवाल (वय ६५, रा. पांडुरंगनगर) यांची मुलगी आचल हिच्यासोबत काही वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. प्रॉपर्टीवरून अखिलेश आणि तुलसीबाई यांच्यात वाद सुरू होता.\\.Kittur Rani Chennamma School Bribery : सातवीच्या ॲडमिशनसाठी 20 हजारांची मागणी! लाच मागणारा मुख्याध्यापक लोकायुक्तांच्या जाळ्यात; 10 हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ अटक.त्यांच्यात नेहमीच वाद व्हायचा. रविवारी (ता. १९) रात्री साडेदहा वाजताच्या सुमारास अखिलेश हा पत्नी आचलसोबत सासरी गेला. तिथे तुलसीबाई यांचा भाचा दीनानाथ, अखिलेशचा चुलत सासरा संतोष आणि आतेसासू लक्ष्मी पटेल पूर्वीच उपस्थित होते..What A Match! ४७ धावांची गरज अन् ६ विकेट्स हाता होत्या... न्यूझीलंडने ३८ धावांत गमावले ५ फलंदाज; पुढे जे घडले त्यावर विश्वास बसणार नाही Video Viral.अखिलेशने घरी पोहोचताच प्रॉपर्टीमध्ये हिस्स्याची मागणी केली. त्यावरून तुलसीबाई आणि त्याच्याच शाब्दिक चकमक झाली. त्याने सासूला शिवीगाळ करीत हातही उगारला. त्यामुळे चिडलेल्या दीनानाथने बॅटने त्याच्यावर प्रहार केला. यानंतर तिघांनीही त्याच्यावर लाकडी दांडा आणि टिकासने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. पत्नी आचल त्याला उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात घेऊन गेली. तिथून मेडिकलमध्ये हलविण्यात आले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.