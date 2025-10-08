Nagar Panchayat Reservation: नगरपंचायतीच्या आरक्षणाने राजकीय आखाडा सज्ज; नागपूर जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर चर्चांना उधाण..

नागपूर: जिल्ह्यातील १२ नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत स्थानिक पातळीवर काढण्यात आली. याकरिता पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सोमवारी नगराध्यक्षपदाची सोडत निघाल्याने राजकीय चित्र स्पष्ट झाले होते. आज, प्रभागाच्या आरक्षण सोडतीमुळे राजकीय दंगलीला प्रारंभ झाल्याचे दिसून येते. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.जिल्ह्यात १२ नगरपंचायती आणि १५ नगरपरिषदांची निवडणूक होणार आहे. आज, नगरपंचायतीची सोडत काढण्यात आली. चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येथील राजकीय वातावरण तापले असून प्रभागातील आरक्षण झाल्यानंतर सायंकाळपासून नेते सक्रिय झाल्याचे दिसून आले..महादुलाकरिता सावनेरचे उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. महादुल्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजपचा प्रभाव असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची येथे पकड आहे. तर काँग्रेसही भाजपला शह देण्याच्या तयारीत आहे. मौदा येथे संजय पवार यांनी आरक्षणाची सोडत काढली. नगराध्यक्षपद सध्या सर्वसाधारण गटासाठी आहे..आता प्रभागाचे आरक्षण निघाले आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मतदारसंघातील हे शहर आहे. यापूर्वी येथे भाजपची सत्ता होती. ती टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. भिवापूरसाठी विद्यासागर चव्हाण यांनी आरक्षणाची सोडत काढली. यावेळेस येथे एसटी महिलेकरिता अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघाले आहे. यापूर्वी येथे काँग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर आरक्षणावर आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे निवडणूक घेण्यात आल्या नाही. बऱ्याच काळापासून येथे प्रशासक राज सुरू होते..कोंढाळीकरिता पीयूष चिवंडे, गोधनी रेल्वेकरिता एनआयटीचे महाव्यवस्थापक श्रीराम मुंदडा, तर येरखेडाकरिता एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बहादुराकरिता विशालकुमार मेश्राम, बिडगाव-तरोडीकरिता विवेक साळुंखे, बेसा-पिपळाकरिता वंदना संवरंगपते, नीलडोहकरिता सुरेश बगडे यांनी आरक्षणाची सोडत काढली. येथे पहिल्यांदा निवडून होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .दोन वर्षांपूर्वीची ग्रामपंचायत होती. आता नगरपंचायत करण्यात आली आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. नगराध्यक्षपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्यांची निराशा झाली आहे. पारशिवनीसाठी इंदिरा चौधरी, कांद्री-कन्हानसाठी प्रियेश महाजन येथेही आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.