एकतर्फी प्रेमातून आधी पाठलाग, नंतर रस्त्यात गाठलं अन्...; तरुणानं तरुणीसोबत नको ते केलं...

नागपूर : एकतर्फी प्रेमातून एका तरुणाने तरुणीचा पाठलाग करून तिच्यावर भररस्त्यात मारहाण करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. ही गंभीर घटना धंतोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी (ता.२६) साडेअकरा वाजताचा सुमारास उघडकीस आली. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली..रोहित विजय सोळंकी (वय २५, रा. पिपळा फाटा परिसर) असे आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ वर्षीय तरुणी वाडी येथील एका इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानात काम करते. आरोपी हा तिच्या याच परिसरात राहतो. २०२२ पासून दोघांमध्ये ओळख होती. पुढे या ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. मात्र, आरोपीच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून तरुणीने २०२३ मध्ये त्याच्याशी संबंध तोडले होते. तरीही आरोपी तिचा वारंवार पाठलाग करत असल्याने तिने यापूर्वीही हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने आरोपीविरुद्ध गुन्हाही नोंदविण्यात आला होता..दरम्यान, गुरुवारी रात्री सुमारे ८.१० वाजता काम आटोपून तरुणी तिचा ३० वर्षीय सहकाऱ्यासोबत दुचाकीवरून घरी जात होती. छत्रपती चौक मार्गे सावरकरनगर बसस्टॉपजवळ सुमारे ८.३५ वाजण्याच्या सुमारास आरोपी रोहित सोळंकी हा आपल्या एका साथीदारासह मोपेडवरून मागून आला. त्याने त्यांच्या दुचाकीचा रस्ता अडवून तरुणीला अश्लील शिवीगाळ केली. त्यानंतर 'आज तुला जिवंत सोडणार नाही' अशी धमकी देत तिला दुचाकीवरून ओढून खाली पाडले. खाली पडताच आरोपीने तिच्यावर हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच तिच्यासोबत असलेल्या तरुणालाही त्याने धक्काबुक्की करीत,मारहाण करण्यात आली..ही घटना भररस्त्यात घडल्याने परिसरातील नागरिकांची गर्दी वाढल्याने रोहितने पोलिस येण्यापूर्वीच जिवानिशी ठार करेल अशी अशी धमकी देत तेथून पळ काढला. घटनेनंतर पीडित तरुणी व तिचा सहकारी यांनी प्रथम हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, घटना धंतोली हद्दीत घडल्याने त्यांना धंतोली पोलिस ठाण्यात पाठविण्यात आले. त्यानुसार तरुणीने तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवित आरोपीला अटक केली. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.