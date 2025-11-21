Nagpur

Nagpur

sakal

नागपूर

Nagpur: सावधान...मॉर्निंग वॉकला मिळू शकते बिबट्याची सोबत! नागपूरकरांमध्ये दहशतीचे वातावरण; सीमावर्ती भागात हव्या वनविभागाच्या चौकी

Nagpur Leopard: पारडीच्या हनुमाननगरात निर्माणाधीन इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर बिबट शिरण्याची घटना बुधवारी घडल्याने शहरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. मात्र हीच घटना पहाटे मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांबाबत घडली असती तर...असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे.
Published on

नागपूर : पारडीच्या हनुमाननगरात निर्माणाधीन इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर बिबट शिरण्याची घटना बुधवारी घडल्याने शहरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. मात्र हीच घटना पहाटे मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांबाबत घडली असती तर...असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. यावरून शहरात चर्चांना उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Leopard
Forest
Forest department
Morning walk
Marathi News Esakal
www.esakal.com