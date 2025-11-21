नागपूर
Nagpur: सावधान...मॉर्निंग वॉकला मिळू शकते बिबट्याची सोबत! नागपूरकरांमध्ये दहशतीचे वातावरण; सीमावर्ती भागात हव्या वनविभागाच्या चौकी
Nagpur Leopard: पारडीच्या हनुमाननगरात निर्माणाधीन इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर बिबट शिरण्याची घटना बुधवारी घडल्याने शहरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. मात्र हीच घटना पहाटे मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांबाबत घडली असती तर...असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
