आता दोन मिनिटांत दाखल होईल FIR, नागपूर पोलिसांनी AI च्या मदतीने विकसीत केली नवी प्रणाली..

नागपूर : पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांना पूर्वी कधी अर्धा तास तर कधी तासभर प्रतीक्षा करावी लागत असे. कागदपत्रे तपासणे, संगणकावर माहिती टंकणे आणि प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तक्रारदारांची गैरसोय होत असे. मात्र आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नव्या प्रणालीमुळे हीच प्रक्रिया अवघ्या काही मिनिटांत पूर्ण होत असून पोलिस ठाण्यांतील कामकाज अधिक वेगवान झाले आहे..नागपूर शहर पोलिसांनी नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद जलद आणि सुलभ करण्यासाठी ही नवी प्रणाली सुरू केली आहे. पोलिस उपायुक्त परिमंडळ-४ रश्मिता राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक कैलास देशमाने यांनी एआय, व्हॉईस टायपिंग, व्हॉट्सॲप आणि उपलब्ध संगणकीय साधनांचा वापर करून ही प्रणाली विकसित केली..पोलिस निरीक्षक कैलास देशमाने यांनी एआय, व्हॉईस टायपिंग, व्हॉट्सॲप आणि उपलब्ध संगणकीय साधनांचा वापर करून ही सुलभ प्रणाली विकसित केली. यामुळे तक्रार नोंदणी, अटक नोंद, मेडिकल पाठवणी, दैनंदिन हजेरी नोद यांसारख्या प्रक्रियांना लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे..पूर्वी एखादी नॉन-कॉग्निजेबल तक्रार 'सीसीटीएनएस' प्रणालीमध्ये नोंदविण्यास ३० ते ६० मिनिटे लागत होती. नव्या प्रणालीमुळे तीच प्रक्रिया आता अवघ्या २ ते ३ मिनिटांत पूर्ण होत आहे. चोरी, मोबाईल हरवणे किंवा इतर तक्रारींची नोंदही पूर्वीपेक्षा खूप कमी वेळात करता येत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना पोलिस ठाण्यात दीर्घकाळ थांबावे लागत नाही. या प्रणालीचे प्रशिक्षण परिमंडळातील १६५ महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले असून नंदनवननंतर सक्करदरा, इमामवाडा, हुडकेश्वर, अजनी आणि बेलतरोडी पोलिस ठाण्यांमध्येही ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे..विशेष म्हणजे ही व्यवस्था विकसित करण्यासाठएआी कोणताही अतिरिक्त खर्च करण्यात आलेला नाही. उपलब्ध साधनांचा वापर करून ती विकसित करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे पोलिस ठाण्यांतील कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले असून नागरिकांनाही त्यांच्या तक्रारींची प्रत कमी वेळात मिळू लागली आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासन आणि नागरिक दोघांनाही या नव्या प्रणालीचा मोठा फायदा होत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक कैलास देशमाने यांनी दिली.