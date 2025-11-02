Nagpur Crime:'नागपुरात खंडणीसाठी फळविक्रेत्याला धमकावले'; हद्दपार गुन्हेगाराला अटक

नागपूर: मानकापूर चौकात फळांचे दुकान लावणाऱ्या विक्रेत्याला तडीपार गुंडाकडून खंडणीसाठी धमकावण्यात आले. घाबरलेल्या फळविक्रेत्याने याबाबत पोलिसांत तक्रार केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत मानकापूर पोलिसांनी गुंडाला अटक करीत गजाआड डांबले..Satara Woman Doctor Case: फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण! 'तेजस्वी सातपुतेंच्या देखरेखीखाली हाेणार तपास'; फलटणला येऊन घेतली माहिती .अब्दुल सादिक अब्दुल नसीर ऊर्फ अब्दुल सादिक काल्या (वय २१, रा. ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिदजवळ, ताजनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनमीत कृष्णकुमार शुक्ला (वय ४७, रा. संत ज्ञानेश्वर सोसायटी, मानकापूर) यांचे मानकापूर चौकात फळाचे दुकान आहे. ते दुकान उघडण्यासाठी आले असताना, त्यांच्या दुकानासमोर अब्दुल झोपलेला दिसला..त्यांच्या दुकानातील नोकराने त्याचा मोबाइल स्वतःकडे ठेवून घेतला. यानंतर ऑटोचालकाच्या मदतीने त्याला उठविले. तो उठताच, शिवीगाळ करू लागला. दुकानातील नोकराने आरोपीला मोबाइल परत दिला. आभार व्यक्त करण्याऐवजी त्याने माझा खिशातील पैसे कुणी काढले, अशी विचारणा केली. मनमीत यांनी अब्दुलला शिवीगाळ करण्यास मनाई केली. त्याने थेट मनमीत यांना धमकाविण्यास सुरुवात केली. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.‘मी तडीपार आहे, तुझा खून करेल, दुकान चालवायची असल्यास दोन हजार रुपये हप्ता द्यावा लागेल’, अशी धमकी दिली. हा प्रकार सुरू असतानाच गस्तीवर असलेले पोलिसांचे पथक तिथे पोहोचले. आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याचा रेकॉर्ड तपासला असता, तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.