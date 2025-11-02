नागपूर

Nagpur Crime:'नागपुरात खंडणीसाठी फळविक्रेत्याला धमकावले'; हद्दपार गुन्हेगाराला अटक

Fruit Seller in Nagpur Threatened for Extortion: दुकानातील नोकराने त्याचा मोबाइल स्वतःकडे ठेवून घेतला. यानंतर ऑटोचालकाच्या मदतीने त्याला उठविले. तो उठताच, शिवीगाळ करू लागला. दुकानातील नोकराने आरोपीला मोबाइल परत दिला. आभार व्यक्त करण्याऐवजी त्याने माझा खिशातील पैसे कुणी काढले, अशी विचारणा केली.
Nagpur Crime News
Nagpur Crime Newsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: मानकापूर चौकात फळांचे दुकान लावणाऱ्या विक्रेत्याला तडीपार गुंडाकडून खंडणीसाठी धमकावण्यात आले. घाबरलेल्या फळविक्रेत्याने याबाबत पोलिसांत तक्रार केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत मानकापूर पोलिसांनी गुंडाला अटक करीत गजाआड डांबले.

Nagpur
police
crime
Fruit
district
Arrest
Financial extortion

