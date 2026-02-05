Nagpur Crime: नागपुरातील एमएच ४० एन हॉटेलमधील देहव्यापारावर छापा; टोळीचा पर्दाफाश, राज्याबाहेरील तीन पीडित महिलांची सुटका!

नागपूर: एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ‘एमएच ४० इन’ या ओयो हॉटेलवर घरफोडी विरोधी पथकाने छापा टाकून राज्याबाहेरील महिलांना आर्थिक आमिष दाखवून देहव्यापारात ढकलणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. याप्रकरणी हॉटेलच्या व्यवस्थापकाला अटक केली असून तीन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.निखिल नीलकंठ सोनवणे (वय २७, रा. भीमनगर, चांदूर रेल्वे, अमरावती) असे आरोपी व्यवस्थापकाचे नाव आहे. हॉटेलचे मालक योगेश कैलास ठाकरे, हर्षल कैलास ठाकरे (रा. अमरनगर, वानाडोंगरी) आणि भागीदार संतोष गणपत बिसेन (रा. अमरनगर, एमआयडीसी) हे आरोपी फरार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, वानाडोंगरी येथील संगम रोडवर असलेल्या डेंटल कॉलेजजवळ हॉटेल एमएच ४० नावाचे ओयो हॉटेलमध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती घरफोडी विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक दिलीप चंदन यांच्या नेतृत्वातील पथकाला मिळाली. त्यांनी सापळा रचून मंगळवारी (ता.३) सायंकाळी पावणेपाच वाजताच्या सुमारास हॉटेलवर छापा टाकला. तेव्हा व्यवस्थापक निखिल सोनवणे याच्या माध्यमातून तीन पीडित महिलांना आर्थिक आमिष दाखवित त्यांच्याकडून देहव्यापार करवून घेत असल्याचे आढळले. पथकाने महिलांची सुटका करून आरोपी निखिलला अटक केली. तसेच दोन मोबाईल फोन, रोख रक्कम, कार, हॉटेल रजिस्टर असा एकूण ३ लाख ४१ हजार ३३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..दोन महिला लुधियानाच्याचौकशीत योगेश आणि हर्षल यांनी काही वर्षांपूर्वी हॉटेल चालविण्यास घेतले असून संतोष हा त्यांचा भागीदार असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी निखिलसह चौघांविरोधात एमआयडीसी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान सुटका केलेल्या तीनपैकी दोन महिला पंजाबमधील लुधियाना येथील असून एक महिला उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील असल्याची माहिती समोर आली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...व्यवस्थापकाकडून दाखवले जात होते आमिषव्यवस्थापक निखिल याच्या संपर्कात तिन्ही पीडिता होत्या. त्यांना आर्थिक आमिष दाखवून त्यांना नागपुरात बोलावून घेतले होते. त्यासाठी त्यांनी विशिष्ट रक्कमही देण्याचे ठरविले होते. त्यातूनच त्या गेल्या काही महिन्यात अनेकदा हॉटेलमध्ये आल्याची माहिती आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.