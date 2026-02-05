Nagpur Crime: नागपुरातील एमएच ४० एन हॉटेलमधील देहव्यापारावर छापा; टोळीचा पर्दाफाश, राज्याबाहेरील तीन पीडित महिलांची सुटका!

नागपूर

नागपूर: एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ‘एमएच ४० इन’ या ओयो हॉटेलवर घरफोडी विरोधी पथकाने छापा टाकून राज्याबाहेरील महिलांना आर्थिक आमिष दाखवून देहव्यापारात ढकलणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. याप्रकरणी हॉटेलच्या व्यवस्थापकाला अटक केली असून तीन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली.

