Nagpur Rain Update : नागपूरात पावसाचा हाहाकार! 'झाडांची पडझड, एकाचा मृत्यू'; झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरले पाणी; नागरिकांची त्रेधातिरपीट

नागपूर : सोमवारी तासभर विजांचे भयानक तांडव अनुभवल्यानंतर मंगळवारीही अपेक्षेप्रमाणे मेघगर्जनेसह पावसाने शहराला झोडपून काढले. सायंकाळी विजांच्या कडकडाटांसह बरसलेल्या दमदार पावसाने नागपूरकरांची त्रेधातिरपिट उडाली. रस्ते जलमय झाल्याने वाहनधारकांना समस्या आल्या. दरम्यान पावसाच्या पाण्यात पडून एकाचा मृत्यू झाला. शहरात अनेक ठिकाणी झाडे कोसळल्याची माहिती असून काही भागांमधील घरांमध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले. दरम्यान पावसामुळे विमानसेवाही प्रभावित झाली..बुधवारनंतर मात्र हळूहळू पावसाचा जोर कमी होणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. हवामान विभागाने मंगळवारी नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात जोरदार पावसाचा यलोअलर्ट दिला होता, तो मंगळवारी तंतोतंत खरा ठरला.दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. मात्र सकाळी काही भागांत झालेली रिपरिप वगळता शहरात सायंकाळपर्यंत पावसाचा थेंबही पडला नाही..तथापि सायंकाळी सहाच्या सुमारास अचानक वातावरण बदलले आणि पुन्हा मेघगर्जना व विजांचा कडकडाट सुरू झाला. तास-दीड तास शहरात सगळीकडेच जोरदार पाऊस बरसला. नागपूरकरांना पुन्हा अग्निपरीक्षेतला सामोरे जावे लागले. शहरातील रस्ते व चौक जलमय झाल्याने मनःस्तापही सहन करावा लागला. रस्त्यांवर व सखल भागांमध्ये पाणीच पाणी दिसत होते. छत्र्या व रेनकोटअभावी अनेकांना भिजतच घराकडे परतावे लागले. तर काहींनी आडोशाचा आधार घेतला..बेंगळुरू विमान रायपूरला वळवले, दोन विमानांना विलंबशहरात धुव्वाधार मुसळधार पावसामुळे इंडिगो एअरलाईन्सची ६ ई६८९१ क्रमांकाचे बेंगळुरू- नागपूर विमान रायपूरकडे वळवावे लागली. नियोजित वेळेनुसार ही फ्लाइट संध्याकाळी ५.२२वाजता बेंगळुरूहून उड्डाण करून सायंकाळी ६.५५ वाजता नागपूरमध्ये उतरणार होती. मात्र अचानक आलेल्या वादळी पाऊस व विजांच्या कडकडाटामुळे हवामानाची परिस्थिती लँडिंगसाठी अनुकूल नव्हती त्यामुळे विमानाला नागपूरमध्ये उतरणे शक्य झाले नाही. अखेर ते रायपूरकडे वळवण्यात आले. दरम्यान, पुणे येथे दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम नागपूरच्या इतर विमान सेवांवरही झाला आहे. इंडिगोचे विमान नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा, दुपारी १.४५ वा. ऐवजी २.५८ वाजता पुण्याहून रवाना होऊन सायंकाळी ४.०९वाजता नागपूरमध्ये पोहोचले.तसेच नागपूरहून दिल्लीला जाणारे विमान सायंकाळी ६.४५ वाजता सुटण्याऐवजी ७.२५ वाजता रवाना झाले..अनेक झोपड्यांमध्ये घुसले पाणीपावसामुळे मानकापूर, कुकरेजानगर, रमण सायन्स शेजारील इंदिरा गांधी झोपडपट्टी, गंजीपेठ, वर्धमाननगर, फुटाळा भरतनगर, कॉटन मार्केट वाईनशॉप मागे इंदिरा गांधी झोपडपट्टी नाला परिसरातील घरांमध्ये पाणी शिरल्याने पालिकेच्या अग्निशमन विभागाने मोटरीच्या सहाय्याने घरातील पाणी काढले. परंतु तोवर अनेकांच्या घरातील साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. पावसामुळे सराफा बाजार इतवारी, पाचपावली ठक्करग्राम या भागात पावसामुळे झाड पडल्यामुळे अनेक काळापर्यंत रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली होती. महापालिकेकडून झाड कापून रस्त्याच्या बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..पाण्याने भरलेल्या खड्ड्याने घेतला युवकाचा बळीशहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी आणखी एका तरुणाचे आयुष्य हिरावले. लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील डिप्टी सिग्नलकडे जाणाऱ्या मार्गावर असलेल्या पावसामुळे पाणी भरलेल्या मोठ्या खड्ड्यात बुडून महेंद्र फटिंग (वय १९, रा. डिप्टी सिग्नल) या युवकाचा मृत्यू झाला. महेंद्र ड्युटीवरून दुचाकीने घरी जात असताना, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडला. या अपघातात डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली आणि प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला. नागरिकांनी शहरातील रस्त्यांवरील असंख्य खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरात विविध विकासकामे सुरू असतानाही रस्त्यांची अवस्था दयनीय असून, हे दुर्लक्ष अक्षम्य आहे, असा आरोप स्थानिकांनी केला. मृत महेंद्र फटिंग हा डिप्टी सिग्नल भागातील माजी नगरसेविका सरिता इश्वर कावरे यांचा भाचा असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेयोत पाठविला आहे.