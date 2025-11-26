Nagpur News : 'दैनिक नवप्रभात'च्या संपादकांच्या घराला लक्ष्य; अवैध धंद्याला विरोध केल्याने दगडफेक, काचा फुटल्या...

नागपूर, ता. २५ : उपराजधानीतील अत्यंत पॉश आणि उच्चभ्रू वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामदासपेठ भागात सोमवारी (ता. २४) मध्यरात्री 'दैनिक नवप्रभात'चे संपादक आणि 'नवप्रभात चेंबर्स'चे मालक राकेश चौरसिया यांच्या निवासस्थानावर आठ ते दहा जणांच्या टोळक्याने दगडफेक केली. .चौरसिया यांनी आपल्या इमारतीच्या परिसरात अवैधपणे दुधाचा ठेला लावण्यास विरोध केल्यामुळे हा हल्ला झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात असामाजिक तत्त्वांची दहशत वाढल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे..Nagpur Fire: घरासह डेकोरेशनच्या दुकानांना भीषण आग; बाबा फरीदनगर येथील घटना, १ कोटी ३ लाख रुपयांचे नुकसान!.रामदासपेठ येथील प्लॉट क्रमांक २७, नवप्रभात चेंबर्स येथे हा प्रकार घडला. चौरसिया यांनी परिसरातील एका अवैध दुधाच्या ठेलेवाल्याला आपला धंदा हलवण्यास सांगितले होते. यावरून संतप्त झालेल्या ठेलेवाल्याने सोमवारी रात्री काही साथीदारांना बोलावून चौरसिया यांच्याशी गैरवर्तन केले, शिवीगाळ केली आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. यानंतर, रात्री उशिरा १२ वाजेनंतर या टोळक्याने थेट चौरसिया यांच्या घराला लक्ष्य केले. पहिल्या मजल्यावरील खिडक्यांवर जोरदार दगडफेक करण्यात आली, ज्यामुळे खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आणि मोठे दगड थेट घराच्या आतपर्यंत फेकले गेले..दहशतीत रात्रदगडफेकीचा आवाज ऐकून चौरसिया आणि त्यांचे कुटुंबीय जागे झाले. सुदैवाने, ते घराच्या आतल्या खोलीत झोपले असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. हल्लेखोर लगेच पळून गेले. या घटनेनंतर चौरसिया कुटुंबाने रात्रभर दहशतीत काढली..Nagpur Kidnapping Case: स्कूल बसने गेला, पण परतलाच नाही; भावेशच्या आई-वडिलांचा आक्रोश, सावनेर पोलिसांत अपहरणाचा गुन्हा.गुन्हा दाखल, पोलिस आरोपींच्या शोधातदगडफेकीनंतर चौरसिया यांनी तत्काळ '११२' क्रमांकावर पोलिसांना माहिती दिली. रात्री घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा केला. मंगळवारी सकाळी राकेश चौरसिया यांनी बजाजनगर पोलिस ठाण्यात अवैध दुधाच्या ठेलेवाल्यासह इतर अज्ञात ८ ते १० हल्लेखोरांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी भादंविच्या कलम १२५, १८९(१), ३५१(२), १८९(२), ३५२, ३२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस सध्या आरोपींचा कसून शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.