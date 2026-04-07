Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! चप्पल अदलाबदलीच्या वादातून युवकाची हत्या... चार आरोपी अटकेत

नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात किरकोळ वादातून एका १८ वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. चप्पल अदलाबदलीच्या गैरसमजातून निर्माण झालेल्या वादाने इतका विकोप घेतला की, दारूच्या नशेत असलेल्या चार तरुणांनी विटा आणि काठ्यांनी हल्ला चढवून तरुणाचा जीव घेतला. या प्रकरणी रामटेक पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत चारही आरोपींना अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे..नेमकं काय घडलं?घटना रामटेक तालुक्यातील सोनेघाट ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या चौघान परिसरातील सोना ब्रिक्स वीट भट्ट्यावर रविवारी रात्री उशिरा घडली. मृत तरुणाचे नाव समीर राजू ध्रुव (वय १८) असे आहे. तो छत्तीसगड राज्यातील बडोदाबाजार जिल्ह्यातील ढाबाडी येथील रहिवासी होता.सर्वप्रथम २६ मार्च रोजी रामनवमीच्या निमित्ताने काही तरुण रामटेक गडमंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. मंदिराबाहेर ठेवलेल्या चपलांमध्ये एका तरुणाने दुसऱ्याची चप्पल चुकून पायात घातल्याने सुरुवातीला गैरसमज निर्माण झाला. त्या दिवशी मात्र हा प्रकार फारसा गंभीर न वाटल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर संबंधित तरुणांमध्ये वाद सुरू झाला. हा वाद दिवसेंदिवस ताणतणाव वाढवत गेला आणि अखेर रविवारी रात्री तो हिंसक स्वरूप धारण करून विकोपाला गेला..दारूच्या नशेत असलेल्या चार तरुणांनी संतापाच्या भरात समीर ध्रुव याच्यावर अचानक हल्ला चढवला. त्यांनी विटा फेकल्या आणि काठ्यांनी मारहाण केली. या हल्ल्यात समीर गंभीर जखमी झाला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी तातडीने त्याला रामटेक येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित करण्यात आले..ही घटना घडल्यानंतर रामटेक पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली. पोलिस दल तातडीने घटनास्थळी पोहोचला. पोलिस निरीक्षक अरविंदकुमार कतलाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. पोलिसांनी अत्यंत तत्परतेने काम केल्याने अवघ्या काही तासांत चारही आरोपींना अटक करण्यात यश आली. सध्या पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत..संपूर्ण परिसरात हळहळया घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. किरकोळ आणि क्षुल्लक वादातून एका तरुणाचा जीव गेल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.समीर ध्रुव हा आपल्या कामानिमित्त रामटेक परिसरात राहत होता. त्याच्या अकस्मात मृत्यूमुळे त्याच्या कुटुंबीयांवर मोठा आघात झाला आहे. रामटेक पोलिस स्टेशनचे अधिकारी याप्रकरणी अधिक तपास करत असून, आरोपींवर योग्य कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.