Nagpur Airport: आकाशात विमानांच्या गडगडाटाने धास्तावले नागपूरकर; दहा कोरियन लढाऊ विमाने उतरली विमानतळावर, कारण गुलदस्त्यात!

नागपूर: नागपूरच्या आकाशात कोरियन हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचा प्रचंड गडगडाट शनिवारी दुपारी चार ते साडेचारच्या सुमारास ऐकू आल्याने शहरात खळबळ उडाली. तब्बल दहा कोरियन युद्धविमाने नागपूर विमानतळावर उतरवण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली. काही वेळ आधी अत्यंत वेगाने आकाशातून झेपावलेल्या एका लढाऊ विमानाच्या प्रचंड आवाजामुळे अनेक भागांत क्षणभर सगळेच थबकले..अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण होते. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाचा आवाज इतका तीव्र होता की विमानतळ परिसरातील नागरिक घराबाहेर येऊन आकाशाकडे पाहू लागले. समाज माध्यमांवरही या घटनेचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून चर्चेला उधाण आले आहे..उच्चपदस्थ सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही सर्व विमाने सध्या नागपूर विमानतळावर पार्क करण्यात आली आहे. त्यांच्या सुरक्षेची कडक व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र ही विमाने नेमकी कोणत्या कारणासाठी नागपूरमध्ये आली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..कारण मात्र गुलदस्त्यात !ही विमाने हैदराबाद येथे आयोजित 'विंग्स इंडिया २०२६' या आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक प्रदर्शनासाठी आली होती की भारतीय हवाई दलासोबत संयुक्त सरावासाठी नागपूरमध्ये दाखल झाली. तरी नागपूरच्या आकाशातील हा गडगडाट मात्र चर्चेचा विषय ठरला आहे..