Nagpur Cyber Fraud: ‘ऑनलाइन ट्रेडिंग’ पडले भारी; ९ कोटींनी फसवणूक, ७५ गुन्ह्यात २१ कोटी लंपास

नागपूर : शहरात सायबर फसणुकीचे जाळे पसरले आहे. आठ महिन्यांपासून 'ऑनलाइन ट्रेडिंग'द्वारे सायबर चोरट्यांनी सर्वाधिक २० गुन्ह्यात ९ कोटी २३ लाख रुपयांनी नागरिकांना गंडविले आहे. शहरात आठ महिन्यात ७५ गुन्ह्यात २१ कोटी रुपयांनी नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. .काही वर्षांपासून ऑनलाइल ट्रेडिंगकडे नागरिकांच्या कल वाढ असून ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. नागरिकांना दुप्पट नफ्याचे आमिष दाखवित, एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड करून घ्यायचे. तिथे असलेल्या सदस्यांकडून नफा मिळत असल्याचे चॅट बघायचे. त्यानंतर ट्रेडिंगला होकार देताच, ट्रेडिंग ॲपमध्ये डाऊनलोड करायला लावायचे. .त्यातून शेअर खरेदीसाठी पैसा घेत, केवळ अधिकचा नफा दाखवायचा आणि तो विड्राल करायची इच्छा व्यक्त करताच, पुन्हा पैशाची मागणी करणे ट्रेंड सध्या सायबर चोरट्यांकडून होताना दिसून येतो. या प्रकारातून २० जणांची फसवणूक झाली. त्यातून ९ कोटी २३ लाख रुपयांनी नागरिकांना गंडविण्यात आले. या गुन्ह्याच्या तपासात ८ आरोपींना सायबर पोलिसांनी अटक केली..'टास्क'द्वारे करण्यात आलेल्या फसवणुकीत सात गुन्हे, 'डिजिटल अरेस्ट'चे सहा गुन्हे सायबर पोलिसांनी दाखल केले. या गुन्ह्यात २ कोटी ८ लाखाची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. ओटीपी, एपीके फाईल्स डाऊनलोड केल्याप्रकरणी चार गुन्हे तर इतर सात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातील सात प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे..२१ जणांवर सोशल मिडियासंदर्भातील गुन्हेसोशल मिडियाद्वारे रिल्स आणि व्हिडिओ डाऊनलोड करीत व्हायरल करणाऱ्यांना सायबर पोलिसांनी चांगलाच दणका दिलेला आहे. आतापर्यंत २१ आरोपींवर याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, चिटणवीस पार्क मैदानात झालेल्या हिंसाचारातील आरोपींचाही त्यात समावेश आहे..१० कोटी ५६ लाख दिले परतसायबर चोरट्यांकडून विविध कारणांनी नागरिकांची फसवणूक झाली असली तरी, सायबर पोलिसांनी तपास करून गेल्या काही महिन्यात १० कोटी ५६ लाख रुपये परत आणले आहे. त्याचे वाटपही तक्रारदार नागरिकांना केले आहे. विशेष म्हणजे, विविध बॅंक खात्यातील तीन कोटी रुपये अद्यापही गोठविले असून न्यायालयीन प्रक्रियेतून ते परत देण्यात येतील..अशी आकडेवारीगुन्ह्याचा प्रकार गुन्हे गेलेली रक्कम आरोपी अटकसीबीआय फसवणूक ६ २ कोटी ८ लाख ३ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग २० ९ कोटी२३ लाख ८टास्क ७ १ कोटी २० लाख ३क्रिप्टो ४ १ कोटी १विविध बॅंक खात्यातील ३ ५ कोटी ९सोशल मिडिया २१ओटीपी १एपीके फाईल्स डाऊडलोड ३इतर प्रकार ८.सायबर पोलिसांकडून सायबर गुन्हेगारीबाबत सातत्याने जनजागृती करण्यात येते. कोणतीही गुंतवणूक वा काम झटपट पैसे देत नाही. त्यामुळे आमिषाला बळी पडू नका. कुठलीही फसवणूक झाल्यास त्याची तत्काळ तक्रार करा.- बळिराम सुतार,वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे.