Nagpur Cyber Fraud: ‘ऑनलाइन ट्रेडिंग’ पडले भारी; ९ कोटींनी फसवणूक, ७५ गुन्ह्यात २१ कोटी लंपास

Nagpur News: नागपूर शहरात सायबर फसवणुकीचे जाळे पसरले असून, आठ महिन्यांत एकूण ७५ गुन्ह्यांत २१ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्यात सुमारे ९ कोटी २३ लाख रुपयांची फसवणूक ऑनलाइन ट्रेडिंगच्या माध्यमातून केली गेली आहे.
मंगेश गोमासे - सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरात सायबर फसणुकीचे जाळे पसरले आहे. आठ महिन्यांपासून ‘ऑनलाइन ट्रेडिंग’द्वारे सायबर चोरट्यांनी सर्वाधिक २० गुन्ह्यात ९ कोटी २३ लाख रुपयांनी नागरिकांना गंडविले आहे. शहरात आठ महिन्यात ७५ गुन्ह्यात २१ कोटी रुपयांनी नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

