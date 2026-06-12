नागपूर

५०० रुपयांची लाच आणि थेट एसीबीच्या जाळ्यात! भ्रष्टाचाराची तक्रार करणाऱ्या RTO अधिकाऱ्याचा धक्कादायक प्रताप

Nagpur Bribery Case : ३० मार्च २०२६ रोजी २० मोटार वाहन निरीक्षकांच्या शिष्टमंडळाने आरटीओतील कथित भ्रष्टाचाराबाबत एसीबीकडे निवेदन दिले होते.
Nagpur Bribery Case

Nagpur RTO Officer Sajan Shende Caught in Bribery Case

esakal

Shubham Banubakode
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नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) च्या काही अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करणारे नागपूर ग्रामीण आरटीओचे मोटार वाहन निरीक्षक (एमव्हीआय) साजन शालिग्रामजी शेंडे (वय ५०) हेच लाचखोरीच्या सापळ्यात अडकल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार लाच स्वीकारणाऱ्या खासगी एजंटलाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली.

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