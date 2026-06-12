५०० रुपयांची लाच आणि थेट एसीबीच्या जाळ्यात! भ्रष्टाचाराची तक्रार करणाऱ्या RTO अधिकाऱ्याचा धक्कादायक प्रताप

नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) च्या काही अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करणारे नागपूर ग्रामीण आरटीओचे मोटार वाहन निरीक्षक (एमव्हीआय) साजन शालिग्रामजी शेंडे (वय ५०) हेच लाचखोरीच्या सापळ्यात अडकल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार लाच स्वीकारणाऱ्या खासगी एजंटलाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० मार्च २०२६ रोजी २० मोटार वाहन निरीक्षकांच्या शिष्टमंडळाने आरटीओतील कथित भ्रष्टाचाराबाबत एसीबीकडे निवेदन दिले होते. या शिष्टमंडळात साजन शेंडे यांचा समावेश होता. मात्र, त्यानंतर केलेल्या पडताळणीत शेंडे हेच खुर्सापर येथील महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा तपासणी नाक्यावर बेकायदेशीर वसुलीच्या प्रकारात सहभागी असल्याचे समोर आले. १० जूनला एका ट्रक मालकाने एसीबीकडे तक्रार दाखल केली. तपासणी नाक्यावरून वाहन सोडण्यासाठी यापूर्वी ५०० रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर एसीबीने ११ जूनला पडताळणी केली..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.चौकशीदरम्यान, खासगी व्यक्ती प्रवीण बाबूराव गायधाने (वय ५०) यांनी ट्रकला तपासणी नाक्यावरून प्रवेश देण्यासाठी तक्रारदाराकडे ५०० रुपयांची मागणी केली. त्यावेळी एमव्हीआय साजन शेंडे हे खुर्सपार सीमा तपासणी नाक्यावर कर्तव्यावर उपस्थित होते. त्यानंतर एसीबीने ११ जूनला पडताळणी केली असता, खासगी एजंट प्रवीण बाबूराव गायधाने यांनी ट्रकला मार्ग देण्यासाठी ५०० रुपयांची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले..अपर पोलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर, विजय माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मयुर चौरसीया यांच्या पथकाने सापळा रचून गायधाने यांनी तक्रारदाराकडून ५०० रुपयांची रक्कम स्वीकारताच त्याला अटक केली. त्याने ही रक्कम एमव्हीआय साजन शेंडे यांच्या प्रोत्साहन व पाठिंब्याने स्वीकारल्याचे सांगितले. त्यावरून त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. याप्रकरणी नागपूर ग्रामीणमधील केळवद पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे..Chandrapur Bribery Case : चंद्रपुरात ACB चा मोठा दणका! आरोग्य विभागाचा कर्मचारी 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात; 'या' कामासाठी मागितले पैसे.दबावतंत्राचा वापरसाजन शेंडे यांच्यासह वीस जणांनी यापूर्वी एसीबी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली होते. आता ते स्वतः अडकल्याने त्यांच्याकडून चुकीची माहिती देऊन आरटीओमध्ये स्वतःच्या दबाव तंत्राचा वापर करून करून इतर अधिकाऱ्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी चर्चा आरटीओमध्ये रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.