पाणी मागणाऱ्या ६० वर्षीय वृद्ध महिलेला ‘मुले चोरणारी’ समजून मारहाण, नागपूरमधील धक्कादायक प्रकार...

सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या मुलं चोरणाऱ्या टोळीच्या अफवेचा परिणाम म्हणून हिंगणा पोलिस ठाणे हद्दीतील इसासनी परिसरात एक धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.१३) उघडकीस आली. पिण्यासाठी पाणी मागितल्याचा गैरसमज झाल्याने ६० वर्षीय वृद्ध महिलेला मुलं चोरणारी समजून जमावाने बेदम मारहाण केली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे त्या वृद्धेचा जीव वाचला..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला नियमित औषधांसाठी रुग्णालयात गेल्या होत्या. औषध घेऊन घरी परतताना दुपारच्या सुमारास त्यांना थकवा जाणवू लागल्याने त्या रस्त्याच्या कडेला थांबल्या. त्यावेळी जवळील एका घरासमोर खेळणाऱ्या मुलाकडे त्यांनी औषध घेण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची मागणी केली. मात्र, त्या भोजपुरी भाषेत बोलत असल्याने स्थानिकांना त्यांचे बोलणे समजले नाही आणि गैरसमज निर्माण झाला..दरम्यान, परिसरातील एका महिलेनं त्या वृद्धेवर मुलाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत आरडाओरड केली. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी त्या वृद्ध महिलेला मुले चोरणाऱ्या टोळीतील सदस्य समजून मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जमावाच्या तावडीतून वृद्धेची सुटका केली. पोलिस ठाण्यात चौकशी केल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांना बोलावण्यात आले असता ती निरपराध असल्याचे स्पष्ट झाले..अफवेवर विश्वास ठेवू नकाशहरात मुलं चोरणारी टोळी सक्रिय असल्याच्या खोट्या अफवा सोशल मीडियावर पसरत असल्याने नागरिकांनी अशा संदेशांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. संशयास्पद प्रकार आढळल्यास स्वतः कायदा हातात न घेता तात्काळ पोलिसांना कळवावे, असेही पोलिसांनी सांगितले.