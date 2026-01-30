नागपूर

वर्गात आरसा आणला म्हणून ७वीच्या विद्यार्थिनीला स्टीलच्या स्केलने अमानुष मारहाण; शिक्षिकेवर गुन्हा; नागपुरातील धक्कादायक प्रकार

Nagpur School Horror : चाईल्ड हेल्पलाईनच्या तक्रारीवरून यशोधरा नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे.
नागपूर : शाळा हे शिक्षणाचे मंदिर मानले जाते, मात्र नागपुरात याच मंदिराला काळीमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. किरकोळ कारणावरून एका १३ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीला शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिकेने अमानुषपणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी १०९८ चाईल्ड हेल्पलाईनच्या तक्रारीवरून यशोधरा नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

