Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा

Nagpur Solar Plant Blast : नागपूर जिल्ह्यातील बाजारगाव येथील सोलार एक्सप्लोसिव्ह कंपनीत बुधवारी मध्यरात्रीनंतर भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत एका कामगाराचा मृत्यू झाला असून १६ जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी चौघांची प्रकृती गंभीर आहे. या घटनेनंतर प्रहार संघटनेचे प्रमुख आणि माजी मंत्री बच्चू कडू (Bachchu Kadu) घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन छेडत मालकावर तातडीने गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली..घटनास्थळी संतापाचा उद्रेकस्फोटाचा आवाज दूरवर पसरला. त्यामुळे परिसरातील गावकरी आणि कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांचे नातेवाईक मोठ्या संख्येने कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर जमले. मात्र, कंपनीत प्रवेश नाकारल्याने आणि आत काय झाले याबाबत माहिती न दिल्याने उपस्थितांमध्ये संतापाची लाट उसळली..बच्चू कडूंचा इशाराआज (गुरुवार) घटनेची माहिती मिळताच बच्चू कडू मोठ्या कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. यावेळी कडू म्हणाले, "दोन दिवसांत जर मालकावर गुन्हा नोंदवला गेला नाही, तर आम्ही पोलीस ठाणे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालू." त्यांनी प्रशासन आणि पोलिसांवरही टीका केली. "कंपनीत वारंवार अपघात घडतात, कामगारांचे जीव जातात; तरीही प्रदूषण मंडळ, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासन डोळेझाक करत आहेत," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला..स्फोटाची भीषणताबुधवारी रात्री साडेबारा वाजता प्लांटमध्ये धूर दिसू लागला. सायरन वाजवून कामगारांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. बहुतेक कामगार वाचले. मात्र, RND लॅबमध्ये कार्यरत मयूर गणवीर बाहेर पडत असतानाच जोरदार स्फोट झाला. त्यात ते जागीच ठार झाले. स्फोट इतका प्रचंड होता, की दहा किलोमीटरपर्यंत आवाज ऐकू आला. कंपनीची संपूर्ण इमारत कोसळून मलबा राष्ट्रीय महामार्गावर पडला. HR ऑफिस, सिक्युरिटी ऑफिस आणि मुख्य इमारतीचे मोठे नुकसान झाले..गंभीर जखमी व जीवितहानीया दुर्घटनेत कैलाश वर्मा आणि मनीष वर्मा यांना दोन्ही पाय गमवावे लागले. मलबा कोसळून त्यांना गंभीर दुखापत झाली. कंपनीतील इतर अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर नागपूरमधील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन, पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, उपविभागीय अधिकारी पियूष चिवंडे, तहसीलदार राजू रणवीर, एसडीपीओ बापूसाहेब रोहोम तसेच स्फोटक, पर्यावरण व कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..तणावपूर्ण परिस्थितीस्फोटानंतर संतप्त नागरिकांनी कंपनीत घुसून तोडफोड केली. बसची काच फोडली, HR व सिक्युरिटी ऑफिसमधील संगणक व साहित्याची मोडतोड केली. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मृत कामगार मयूर गणवीर यांच्या घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..