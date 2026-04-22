Nagpur News: विमानात प्रवाशाचा हृदयविकाराने मृत्यू;स्पाइसजेटचे नागपुरात इमर्जन्सी लँडिंग

नागपूर: स्पाइसजेटच्या गोरखपूर- मुंबई विमानातून प्रवासादरम्यान ६० वर्षीय प्रवाशाला अस्वस्थ वाटू लागले. यामुळे सोमवारी रात्री या विमानाचे नागपूर विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय मदत मिळण्यापूर्वीच प्रवाशाचा मृत्यू झाला. सुमन कुमार चौधरी (६०, रा. गोरखपूर) असे मृत प्रवाशाचे नाव आहे..स्पाइसजेटचे एसजी-५५५ हे विमान सोमवारी रात्री ८ वाजून ४ मिनिटांनी गोरखपूरहून मुंबईकडे रवाना झाले. विमानात बी-६ क्रमांकाच्या सीटवरून सुमन कुमार चौधरी प्रवास करत होते. पत्नी आणि मुलगी सोबत होते. हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि ते बेशुद्ध पडले..विमानातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना तातडीने सीपीआर देण्याचा प्रयत्न केला. प्रकृती चिंताजनक असल्याने वैमानिकाने नागपूर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधून तातडीने विमान उतरवण्याची परवानगी मागितली. रात्री १० वाजता हे विमान नागपूर विमानतळावर उतरले..त्यापूर्वीच विमानतळ प्रशासनाने हॉस्पिटलची चमू सज्ज ठेवली होती. विमान धावपट्टीवर येताच डॉक्टरांनी तपासणी केली. तोवर प्रवाशाचा मृत्यू झाला होता. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मृतदेह शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात हलवण्यात आला..प्रवाशांचा संतापमेडिकल इमर्जन्सीमुळे विमान डायव्हर्ट करण्यात आले. पण, त्याबाबातची माहिती विमानातील १६२ प्रवाशांना देण्यात आली नव्हती. यावरून प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. घटना समजल्यावर प्रवाशांनी सहकार्य केले. परंतु, विमान उतरल्यानंतर सुमारे ३ तास प्रवाशांना विमानातच बंदिस्त ठेवण्यात आले. या काळात प्रवाशांना पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. यामुळे भूक आणि तहानेने व्याकूळ झालेल्या प्रवाशांचा संयम सुटला आणि त्यांनी विमानातच संताप व्यक्त केला.