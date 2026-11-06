नागपूर

Nagpur Teacher: माकडाने बॅग हिसकावली; परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात नागपूरचे शिक्षक १५० फूट खोल दरीत कोसळले

Nagpur Teacher Dies After Falling Into Gorge at Pachmarhi: वडिलांसमोरच मुलगा १५० फूट खोल दरीत कोसळला; पचमढी सहलीत नागपूरच्या शिक्षकाचा मृत्यू
Pachmarhi Tourist Tragedy Nagpur Teacher Falls Into 150 Feet Gorge After Monkey Tries to Snatch His Bag

Pachmarhi Tourist Tragedy Nagpur Teacher Falls Into 150 Feet Gorge After Monkey Tries to Snatch His Bag

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या पचमढी येथे सहलीसाठी गेलेल्या नागपूरच्या शिक्षकाचा १५० फूट खोल प्रियदर्शिनी व्ह्यू पॉइंटवरील दरीत कोसळून मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी पावणे सातच्या सुमारास प्रियदर्शिनी व्ह्यू पॉइंट येथे ही दुर्घटना घडली. फोटो काढत असताना माकडाने त्यांची बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न करताना हा अपघात झाला.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Nagpur
accident
teacher
district
pachmarhi