Nagpur Teacher: माकडाने बॅग हिसकावली; परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात नागपूरचे शिक्षक १५० फूट खोल दरीत कोसळले

नागपूर : मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या पचमढी येथे सहलीसाठी गेलेल्या नागपूरच्या शिक्षकाचा १५० फूट खोल प्रियदर्शिनी व्ह्यू पॉइंटवरील दरीत कोसळून मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी पावणे सातच्या सुमारास प्रियदर्शिनी व्ह्यू पॉइंट येथे ही दुर्घटना घडली. फोटो काढत असताना माकडाने त्यांची बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न करताना हा अपघात झाला..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.विजय नायक (वय ४४, रा. भगवाननगर) असे मृत शिक्षकाचे नाव आहे. रामदासपेठ येथील सोमलवार शाळेत शारीरिक शिक्षण शिक्षक आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर येथून २० विद्यार्थ्यांच्या समूहासह विजय शिक्षक पचमढी येथे पर्यटनासाठी गेले होते. शुक्रवारी सकाळी सर्वजण सनराइज पॉइंट परिसरातील प्रियदर्शिनी व्ह्यू पॉइंट येथे गेले. विजय नायक फोटो काढत असताना अचानक एका माकडाने पर्यटकांच्या सामानावर झडप घातली..त्यांची बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. बॅग परत मिळविण्याच्या प्रयत्नात विजय यांनी सुरक्षा कठड्यापलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी त्यांचा तोल गेला आणि ते सुमारे १५० फूट खोल दरीत कोसळले. दरम्यान याची माहिती स्थानिक पोलिसांना मिळताच, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होत, साडेतीन तासानंतर मृतदेह बाहेर काढला. यानंतर शवविच्छेदनासाठी मृतदेह रुग्णालयात पाठविण्यात आला..विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचा आक्रोशडोळ्यादेखत सहकारी शिक्षक दरीत कोसळल्याने विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांमध्ये एकच आक्रोश झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिक नागरिक घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, खोल दरी आणि दुर्गम रस्त्यामुळे बचाव कार्यात अडचणी आल्या. पोलिस पथकाला सुमारे तीन किलोमीटर पायी चालत घटनास्थळी पोहोचावे लागले. त्यानंतर स्ट्रेचरच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मृतदेह दरीतून वर आणण्यात यश आले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...वडिलांसमोर अपघातमाकडाने बॅग हिसकाविल्यावर त्याच्याकडून बॅग आणण्याच्या प्रयत्नात मुलगा खाली पडला. यावेळी त्यांचे वडील हरिदास तिथेच हे दृष्य बघत होते. या घटनेने वडिलांना मोठा धक्का बसला. याशिवाय विद्यार्थ्यांसह सहलीतील अन्य कुटुंबातील सदस्यांवर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.