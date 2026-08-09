Nagpur Temple Theft Video : देवळात चोरी करण्यापूर्वी कान पकडून माफी मागितली; पण देवाने बरोबर केली शिक्षा पळून जाताना अपघात, नागपुरातील व्हिडिओ व्हायरल

Thief Apologizes Before Robbery : मंदिरात चोरी करण्यापूर्वी चोरट्यांनी चक्क देवासमोर कान पकडून माफी मागितली. देवाची माफी मागून चोरट्यांनी मंदिरातील दानपेटीचे कुलूप तोडले आणि रोकड घेऊन पोबारा केला. मात्र, चोरी केल्यानंतर दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. यातील एक आरोपी चोरीनंतर छत्तीसगडला पळून जात असताना रस्ते अपघातात जखमी झाला, तर दुसऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली..नागपूरच्या मालधक्का परिसरातील शीतला माता मंदिर आणि शिव मंदिरात २७ जुलैच्या रात्री दोन चोरट्यांनी चोरी केली. दोन्ही मंदिरांमधील दानपेट्यांचे कुलूप तोडून त्यातील रोकड चोरून आरोपी फरार झाले. चोरीची संपूर्ण घटना मंदिरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली.सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोन्ही आरोपी चोरी करण्यापूर्वी देवासमोर कान पकडून माफी मागताना दिसत आहेत. त्यानंतर त्यांनी दानपेटीचे कुलूप तोडून त्यातील पैसे चोरले..चोरीनंतर एक आरोपी अपघातात जखमीचोरी केल्यानंतर आरोपी जयनीत चौरे हा छत्तीसगडमधील नातेवाईकांकडे लपण्यासाठी निघाला होता. मात्र, वाटेत त्याचा अपघात झाला. या अपघातात त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, नागपूर पोलिसांनी सिंबा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या मदतीने दुसरा आरोपी वंश मेश्राम याचा शोध घेतला. पोलिसांनी त्याला शहरातील जरीपटका परिसरातून अटक केली..दोन्ही आरोपी दारूच्या आहारीपोलिसांच्या तपासात दोन्ही आरोपी दारूच्या आहारी असल्याचे समोर आले आहे. दारू पिऊन गोंधळ घातल्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांची यापूर्वीही पोलिसांकडे नोंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. याच पोलिस रेकॉर्डच्या आधारे सिंबा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या मदतीने पोलिसांना आरोपींपर्यंत पोहोचता आले..Nagpur Crime : निर्भयच्या घरात आढळला सुऱ्या, चॉपर, लॅपटॉप अन् गर्भनिरोधकांचा साठा.या प्रकरणात वंश मेश्राम याला अटक करण्यात आली असून, जयनीत चौरे याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याला अटक करण्यासाठी नागपूर पोलिसांचे पथक छत्तीसगडला रवाना झाले आहे.लकडगंज पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मुकुंद कवाडे यांनी सांगितले की, मंदिरातील चोरीप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. दुसरा आरोपी रस्ते अपघातात जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.