नागपूर

Nagpur Temple Theft Video : देवळात चोरी करण्यापूर्वी कान पकडून माफी मागितली; पण देवाने बरोबर केली शिक्षा पळून जाताना अपघात, नागपुरातील व्हिडिओ व्हायरल

Nagpur Crime News : नागपुरात चोरी करण्यापूर्वी चोराने देवासमोर कान पकडून माफी मागितली. मात्र, चोरी करून पळून जाताना त्याचा अपघात झाला. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Nagpur Temple Theft Video viral

Nagpur Temple Theft Video viral

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Thief Apologizes Before Robbery : मंदिरात चोरी करण्यापूर्वी चोरट्यांनी चक्क देवासमोर कान पकडून माफी मागितली. देवाची माफी मागून चोरट्यांनी मंदिरातील दानपेटीचे कुलूप तोडले आणि रोकड घेऊन पोबारा केला. मात्र, चोरी केल्यानंतर दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. यातील एक आरोपी चोरीनंतर छत्तीसगडला पळून जात असताना रस्ते अपघातात जखमी झाला, तर दुसऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली.

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