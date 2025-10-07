Toxic cough syrup kills 18-month-old girl in Nagpur GMCH : मध्य प्रदेश आणि राजस्थाननंतर आता नागपूरमधील रुग्णालयातही विषारी कफ सिरपमुळे १८ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे देशभरात ही संख्या आता १५ वर पोहोचली आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान या मुलीचा मृ्त्यू झाल्याची माहिती आहे. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं असून योग्य त्या उपाययोजना केल्या आहेत. .नागपूरमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ही घटना घडली आहे. धानी डेहरिया असं या 18 महिन्याच्या चिमुकलीचं नाव आहे. धानी ही मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यतील रहिवारी असून तिला नागपुरात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं..कफ सिरपमध्ये ब्रेक ऑइलचं विषारी केमिकल, किडनी निकामी होऊन १४ मुलांचा मृत्यू; औषधावर घातली बंदी.मिळालेल्या माहितीनुसार, किडनी निकामी होऊन मेंदूवर सूज आल्याने धानीवर नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारा दरम्यान कप सिरपमुळे तिचा मृत्यू झाला. धानीच्या मृत्यूनंतर कफ सिरपमुळे एकूण मृत्यूसंख्या पोहचली १५ वर पोहोचली आहे..दरम्यान, कफ सिरपमुळे झालेल्या चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर प्रशासन खडबडून जागे झालं आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयच्या (DMER) पथकाने शासकीय मेडिकल रुग्णालयात पोहचून परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. DMER च्या चमू मध्ये बीजे महाविद्यालयातील बालरोग विभाग प्रमुख डॉ आरती किनीकर, जेजे महाविद्यालयातील बालरोग विभाग प्रमुख डॉ. छाया वळवी, जे जे महाविद्यालयाच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग प्रमुख भालचंद्र चिकलकर यांच्या समावेश आहे..Cough Syrup Testing: कफ सिरपचे नमुने घेण्यास सुरुवात ‘एफडीए’ पुण्यात इतर कंपन्यांच्या औषधाचीही करणार तपासणी.यावेळी उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांची स्थिती, त्यांच्यावर सुरू असलेले उपचार आणि मेडिकल हिस्ट्री तपासण्यात आली आहे. तर 'एम्स नागपूर'च्या नेतृत्वात केंद्राच्या पथकाने छिंदवाडा जिल्ह्यातील परासीया तालुक्यात जाऊन पाहणी केली आहे. कफ सिरपमुळे सर्वाधिक मुले परासीया तालुक्यातील प्रभावित झाली आहेत. केंद्रीय पथक पुढील तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.