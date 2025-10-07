नागपूर

Nagpur Cough Syrup Death : विषारी कफ सिरपमुळे नागपुरात १८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, देशभरात मृतांचा आकडा १५ वर, प्रशासन अ‍ॅक्शनमोडवर...

Nagpur Toxic Cough Syrup Death : ही १८ वर्षांची चिमुकली मध्यप्रदेशची रहिवासी असून तिच्यावर नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरु होते. मात्र, उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला आहे. धानी डेहरिया असं चिमुकलीचं नाव आहे.
Toxic cough syrup kills 18-month-old girl in Nagpur GMCH : मध्य प्रदेश आणि राजस्थाननंतर आता नागपूरमधील रुग्णालयातही विषारी कफ सिरपमुळे १८ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे देशभरात ही संख्या आता १५ वर पोहोचली आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान या मुलीचा मृ्त्यू झाल्याची माहिती आहे. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं असून योग्य त्या उपाययोजना केल्या आहेत.

