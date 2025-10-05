Nagpur Fraud: व्यापारी पगारिया यांची १८.३० कोटींनी फसवणूक; करारानंतरही विदेशी कंपनीकडून माल पाठविण्यास टाळाटाळ

नागपूर : सिंगापूर आणि म्यानमारच्या कंपनीसोबत काळे उडीद खरेदीसाठी केलेल्या करारानंतरही माल पाठविण्यास टाळाटाळ करीत प्रसिद्ध व्यापारी अंकित पगारिया यांची १८ कोटी १३ लाखांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी इमामवाडा पोलिसांनी कंपनीच्या मालकांसह कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..विवेक दिनोदीया, संगीता दिनोदीया, नरेश दिनोदीया, अनिल व्यास (सर्व रा. सिंगापूर) अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंकित पगारिया यांची कापसी येथे पगारिया ओव्हरसिज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तसेच पगारिया फुड लॅब प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने कंपनी आहे..त्याचे कार्यालय उंटखाना येथे आहे. २०२३ मध्ये ब्रोकर शरद जैन यांच्यामार्फत त्यांची म्यानमार आणि सिंगापूर येथील पी.एल. ग्लोबल इम्पेक्स, पी.टी.ई. लिमिटेड नावाच्या कंपनीशी व्यवहार सुरू झाले. .पगारिया त्यांच्याकडून काळे उडीद व इतर कळधान्य खरेदी करीत होते. कंपनीचा व्यवहार चोख असल्याने त्यांनी त्यांच्याशी व्यवहार सुरू केला. सुरुवातीला कंपनीकडून पगारिया यांना वेळेत माल देण्यात येत होता. त्यामुळे त्यांचाही कंपनीवर विश्वास बसला..त्यातून कंपनीद्वारे २०२४ मध्ये २ हजार टन काळे उडीद मागविण्याचा ऑर्डर देण्यात आला. त्यासाठी कंपनीच्या खात्यात २२ लाख १० हजार डॉलर म्हणजे १८ कोटी ३८ लाख २३ हजार १०७ रुपये पाठविण्यात आले. .Nagpur News: बांधकाम व्यावसायिकाची ३ कोटींनी फसवणूक; टीडीआरच्या नावे उकळले पैसे, चौघांविरोधात गुन्हा दाखल.मात्र, त्यानंतर कंपनीकडून सातत्याने माल पाठविण्यासाठी टाळाटाळ सुरू झाली. त्यामुळे अंकित पगारिया यांना फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी चौकशी करीत, इमामवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.