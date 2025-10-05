नागपूर

Nagpur Fraud: व्यापारी पगारिया यांची १८.३० कोटींनी फसवणूक; करारानंतरही विदेशी कंपनीकडून माल पाठविण्यास टाळाटाळ

Nagpur News: नागपूर व्यापारी अंकित पगारिया यांनी सिंगापूर आणि म्यानमारच्या कंपनीकडून काळे उडीद खरेदीसाठी १८ कोटी १३ लाखांनी फसवणूक केली. इमामवाडा पोलिसांनी आरोपींसह कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला आहे.
Nagpur Fraud

Nagpur Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : सिंगापूर आणि म्यानमारच्या कंपनीसोबत काळे उडीद खरेदीसाठी केलेल्या करारानंतरही माल पाठविण्यास टाळाटाळ करीत प्रसिद्ध व्यापारी अंकित पगारिया यांची १८ कोटी १३ लाखांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी इमामवाडा पोलिसांनी कंपनीच्या मालकांसह कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
scam
Fraud Crime
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com