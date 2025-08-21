नागपूर

Nagpur University: नागपूर विद्यापीठात ‘पदवी लॅमिनेशन’ घोटाळा? तीन वर्षांपासून पदवीचे लॅमिनेशन बंद असताना काढली देयके

Degree Lamination Fraud: नागपूर विद्यापीठाने तीन वर्षांपूर्वी पदवीचे लॅमिनेशन बंद केले. तरीदेखील विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप आहे. लाखो रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येत असून, पैसा नेमका कुणाच्या खिशात गेला यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
मंगेश गोमासे
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची पदवी ‘सिक्युरिटी फिचर’सह देण्यात येते असल्याने लॅमिनेशनची प्रक्रिया तीन वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली आहे. मात्र, तरीही लॅमिनेशनच्या नावे विद्यार्थ्यांकडून वसुली करून त्यासाठी देयके काढण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

