नागपूर : ‘बारकोड स्कॅन’ केला की त्यातील माहिती सहज उपलब्ध होते. मात्र, आता प्रत्येकालाच बारकोडमधील माहिती पाहता येणार नाही. माहिती उघड करण्यासाठी विशिष्ट तरंगलांबीच्या प्रकाशाची गरज भासणार आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील संशोधकांनी ल्युमिनिसेंस मटेरियलच्या सहाय्याने बारकोड अधिक सुरक्षित करण्याचे तंत्र विकसित केले आहे. .या संशोधनामुळे संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासोबतच उत्पादनांची गुणवत्ता ओळखणेही शक्य होणार आहे. विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संजय जानराव ढोबळे, संशोधक विद्यार्थी प्रफुल्ल खोंडे, एम.एस्सी.ची विद्यार्थिनी वैष्णवी थोटे आणि मारेगाव येथील प्राध्यापक डॉ. एन. आर. पवार यांनी हे संशोधन केले. सध्या प्रचलित बारकोड प्रामुख्याने काळ्या रंगातील रचनेवर आधारित असून, .सर्वसामान्य स्कॅनरच्या सहाय्याने त्यातील माहिती वाचता येते. मात्र, विद्यापीठाच्या संशोधकांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानात ल्युमिनिसेंस मटेरियलचा वापर करण्यात आला आहे. या मटेरियलवर विशिष्ट तरंगलांबीचा प्रकाश टाकल्यास त्यातून विशिष्ट रंगांचा प्रकाश निर्माण होतो. त्यामुळे बारकोड वेगवेगळ्या तरंगलांबीने स्कॅन केल्यास वेगवेगळे रंग दिसू शकतात. परिणामी, ठरावीक तरंगलांबीची माहिती असणाऱ्या व्यक्तीलाच त्यातील गोपनीय माहिती वाचता येईल..भारतीय सेना, बँकिंग क्षेत्र तसेच ऑनलाइन व्यापारात माहितीची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची असते. या क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित माहिती हस्तांतरण आणि उत्पादनांची अस्सलता तपासण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकणार आहे. विद्यापीठातील ल्युमिनिसेंस प्रयोगशाळेत विविध प्रकारचे ल्युमिनिसेंस मटेरियल विकसित करून त्यांचा गोपनीय माहितीच्या संरक्षणासाठी वापर करण्यावर संशोधन करण्यात आले. या संशोधनाच्या डिझाईनसाठी संशोधकांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे..असे आहे तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्यएकाच बारकोडमधून वेगवेगळ्या तरंगलांबीच्या सहाय्याने विविध रंगांची माहिती मिळविता येऊ शकते. त्यामुळे माहितीच्या गोपनीयतेसाठी एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर उपलब्ध होऊ शकतो. संबंधित तरंगलांबीची माहिती नसल्यास बारकोडमधील अपेक्षित माहिती वाचणे शक्य होणार नाही. विशेषतः संवेदनशील दस्तऐवज, उत्पादनांची ओळख आणि गुणवत्ता तपासणीसाठी या संशोधनाचा उपयोग होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.