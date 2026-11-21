नागपूर : महामार्गावर जळत असलेला मिनी ट्रक पाहण्यासाठी रस्त्यावर थांबलेल्या दोघांचा भरधाव कारच्या धडकेत मृत्यू झाला. बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जबलपूर महामार्गावरील वेळाहरीजवळ गुरुवारी (ता. १९) सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली..गोविंद गणेश डेडावन (वय ४६, रा. फोकवार, जि. बऱ्हाणपूर, मध्यप्रदेश) आणि नसीब झोरलाल देवडे (वय ३१, रा. आकोली, ता. सेलू, वर्धा) अशी मृतांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, माऊली सेल्स अँड इंटरप्रायजेससमोर एक मिनी ट्रक जळत असल्याने हे दोघे रवी रंजन गुंधी (३४) यांच्यासोबत रस्त्यावर थांबून ट्रक पाहत होते. .तेव्हाच तेलंगणातील टीएस २० डी ७००१ क्रमांकाची कार वेगाने आली. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कारने दोघांना जोरदार धडक दिली. यात दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..चालक ताब्यातयाप्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांनी कारचालक श्रीकांत बाबूराव चौधरी (वय २४, रा. तेलंगणा) याला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याविरुद्ध विविध कलमांसह, मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस पुढील तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.