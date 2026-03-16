Nagpur Wine Scheme Fraud: ‘वाईन स्कीम’चे आमिष; ५१ लाखांनी फसवणूक, जीवे मारण्याची धमकी, दोन भावांवर गुन्हा

नागपूर : 'वाइन स्कीम'मध्ये गुंतवणूक केल्यास मासिक २० टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सहा जणांची ५० लाख ९७ हजार २९५ रुपयांनी फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पाचपावली पोलिसांनी दोन भावांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..प्रशांत नीलकंठ पौनिकर (वय ४०) व देवेंद्र नीलकंठ पौनिकर (वय ४४, दोन्ही, रा. तांडापेठ, विणकर कॉलनी) अशी आरोपींची नावे आहेत. ते महादेव लोखंडे यांच्या घरी भाड्याने राहतात. अविनाश मदनलाल बुरडे (वय ३४) हे देखील त्याच परिसरात भाड्याने राहतात..त्यांची आरोपींशी चांगली ओळख होती. याचा फायदा घेत, प्रशांतने आपण 'ग्रीन लेबल' कंपनीच्या हरदेव ग्रुपमध्ये काम करतो आणि जनता चौकातील बहुमजली इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर कंपनीचे कार्यालय असल्याचे सांगितले..वाइन स्कीम'मध्ये १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर २० हजार रुपयांचा नफा मिळणार असल्याचे सांगितले. पैसे गुंतवल्यानंतर पहिल्या महिन्यात नफासुद्धा दिला. त्यामुळे त्यांनी स्कीमबाबत इतरांना सांगितले. अन्य पाच जणांनीही योजनेत पैसे गुंतवले. पान २ वर.१९ मे २०२५ ते ७ मार्च २०२६ दरम्यान आरोपींनी संगनमताने बुरडे यांच्याकडून ११ लाख १४ हजार २०० रुपयांसह इतर पाच जणांकडून एकूण ५० लाख ९७ हजार २९५ रुपये घेतले. पैसे भरल्याच्या बनावट पावत्या व्हॉट्सॲपवर पाठविल्या. मात्र, नफा मागण्यासाठी आरोपींकडे गेल्यावर त्यांनी कधी मॅनेजरचा अपघात झाला तर कधी महानगरपालिकेची निवडणूक अशी विविध कारणे देत टाळाटाळ करणे सुरू केले..तगादा लावला असता दोन्ही भावांनी पैसे परत न करता शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिली. बुरडे यांच्या तक्रारीवरून पोलिस उपनिरीक्षक सुनील तिडके यांनी फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे.