Nagpur Winter Session: वैद्यकीय सुविधेसाठी १५० डॉक्टर, परिचारिका तैनात; मेडिकल-मेयोमध्ये राखीव खाटा, आपत्कालीन वैद्यकीय पथक सज्ज

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभागाने कंबर कसली आहे. विधानभवन, रवीभवन, आमदार निवास तसेच १६० खोल्यांचे गाळे परिसरात २४ तास आरोग्य सेवा देणारे दवाखाने उभारले असून दीडशे डॉक्टरांसह परिचारिका, कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे..आरोग्य उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर यांच्या नेतृत्वात आरोग्य विभागाने तयारी पूर्ण केली असून दवाखाने सुरू झाले आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांच्या मार्गदर्शनात १५० आरोग्य कर्मचाऱ्यांची टीम तैनात केली आहे..यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाचा समावेश आहे. हवामानातील बदलामुळे सर्दी, खोकला, मधुमेह आणि रक्तदाब यासारख्या समस्या वाढण्याची शक्यता असल्याने सामान्य औषध तज्ज्ञांना तैनात केले जाणार असल्याची माहिती हिवाळी अधिवेशनातील नोडल आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण नवखरे यांनी दिली..पथकातील डॉक्टरडॉक्टरांच्या पथकात हृदयरोगतज्ज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटीतज्ज्ञ, त्वचारोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, फिजिशियन, जनरल प्रॅक्टिशनर्स, पल्मोनोलॉजिस्ट आणि आपत्कालीन औषधीतज्ज्ञांचा समावेश आहे..CHO Recruitment : राज्यातील सीएचओ भरतीला तूर्त स्थगिती; होमिओपॅथिक डॉक्टर्स उच्च न्यायालयात.गरज पडल्यास इतर तज्ज्ञांच्या सेवा देखील घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, आपत्कालीन तंत्रज्ञ, रुग्णवाहिकाचालक, सहाय्यक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि समन्वयक कर्मचारी देखील २४ तास कर्तव्यावर तैनात आहेत. याशिवाय हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, मेडिकल आणि मेयो रुग्णालयांमध्ये व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपींना सामावून घेण्यासाठी काही जागा आगाऊ राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत..