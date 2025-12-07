नागपूर

Nagpur Winter Session: वैद्यकीय सुविधेसाठी १५० डॉक्टर, परिचारिका तैनात; मेडिकल-मेयोमध्ये राखीव खाटा, आपत्कालीन वैद्यकीय पथक सज्ज

Hour Medical Facilities for Winter Session: विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभागाने कंबर कसली आहे.
Nagpur Winter Session

Nagpur Winter Session

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभागाने कंबर कसली आहे. विधानभवन, रवीभवन, आमदार निवास तसेच १६० खोल्यांचे गाळे परिसरात २४ तास आरोग्य सेवा देणारे दवाखाने उभारले असून दीडशे डॉक्टरांसह परिचारिका, कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
Medical Facility
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com