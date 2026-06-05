नागपूर

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फूस लावून अल्पवयीन मुलीचं अपहरण, नंतर अत्याचार अन्...; कसा लागला शोध?

Nagpur Minor Girl Kidnapped : नागपुरात अल्पवयीन मुलीला फूस लावून तिचे अपहरण केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
Nagpur Minor Girl Kidnapped

Nagpur Minor Girl Kidnapped

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लाखांदूर : लाखांदूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भागडी येथून एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फुस लावून पळवून नेणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी नागपूरमधून शिताफीने ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणात पीडितेच्या वैद्यकीय अहवालानंतर पोलिसांनी पोक्सोअंतर्गत गुन्ह्याची व्याप्ती वाढवली असून, आरोपीला न्यायालयाने ४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मनिष भारत बोदेले (वय २२) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे.

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