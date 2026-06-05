Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फूस लावून अल्पवयीन मुलीचं अपहरण, नंतर अत्याचार अन्...; कसा लागला शोध?

लाखांदूर : लाखांदूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भागडी येथून एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला फुस लावून पळवून नेणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी नागपूरमधून शिताफीने ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणात पीडितेच्या वैद्यकीय अहवालानंतर पोलिसांनी पोक्सोअंतर्गत गुन्ह्याची व्याप्ती वाढवली असून, आरोपीला न्यायालयाने ४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मनिष भारत बोदेले (वय २२) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे..पीडितेच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार २८ मे २०२६ रोजी पहाटेच्या सुमारास तिच्या १७ वर्षे ५ महिने वयाच्या अल्पवयीन मुलीला अज्ञात व्यक्तीने फूस लावून पळवून नेले होते. याप्रकरणी लाखांदूर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेचे कलम १३७(२) अन्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला होता. पोलिस उपनिरीक्षक निशांत जुनोनकर यांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे पीडितेसह आरोपीचा शोध सुरू केला..Thane News: कोपर गावातील पाणीटंचाईवर नागरिकांचा हंडा मोर्चा, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे पालिकेचे आश्वासन.यादरम्यान, संशयित आरोपी मनिष बोदेले हा मुलीला घेऊन नागपूर शहरातील कळमना मार्केट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ओम साईनगर येथे असल्याची माहिती मिळाली. लाखांदूर पोलिसांनी तातडीने नागपूर गाठून आरोपी आणि अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेवून लाखांदूर येथे आणले. येथे आणल्यानंतर अल्पवयीन मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली..प्राप्त वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे या प्रकरणात पीडितेवर अत्याचार झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी या गुन्ह्यात पोक्सो कायद्याअंतर्गत कलमांची वाढ केली. त्यानंतर आरोपी मनिष बोदेले याला ४ जून २०२६ रोजी रात्री अधिकृतपणे अटक करण्यात आली..Palghar News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची दुचाकीला जोरदार धडक, महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू .आरोपीला न्यायालयात हजार केले असता आरोपी मनिष बोदेले याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक निशांत जुनोनकर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.