Nagpur News: 'नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तीन विधानसभा क्षेत्र ठरविणार सत्ताधीश'; उमरेड-सावनेर-कामठीमध्ये सर्वाधिक ३१ जागा

Nagpur District Council Polls: उमरेड विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक ११ सर्कल आहेत. येथे काँग्रेसचा आमदार असून, ग्रामीण भागात पारंपरिक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे उमरेडमधून काँग्रेसला मोठा फायदा होईल, असे वाटते. दुसरीकडे सावनेर, कामठी मतदारसंघात प्रत्येकी १० सर्कल आहेत.
“Umred, Savner, Kamptee emerge as key battlegrounds with 31 seats in Nagpur Zilla Parishad elections.”
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-चंद्रशेखर महाजन

नागपूर: जिल्हा परिषद निवडणुकीची चाहूल लागली असून ५७ जागांसाठी होणाऱ्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे सावनेर, उमरेड आणि कामठी या तीन विधानसभा मतदारसंघांत तब्बल ३१ सर्कल आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा या मतदारसंघात आहे.

