Nagpur News: 'नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तीन विधानसभा क्षेत्र ठरविणार सत्ताधीश'; उमरेड-सावनेर-कामठीमध्ये सर्वाधिक ३१ जागा

-चंद्रशेखर महाजननागपूर: जिल्हा परिषद निवडणुकीची चाहूल लागली असून ५७ जागांसाठी होणाऱ्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे सावनेर, उमरेड आणि कामठी या तीन विधानसभा मतदारसंघांत तब्बल ३१ सर्कल आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा या मतदारसंघात आहे..OBC Reservation: उद्यापासून ओबीसी संघटनांचे 'इशारा आंदोलन'; आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी नागपूर विभागात आंदोलन होणार.उमरेड विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक ११ सर्कल आहेत. येथे काँग्रेसचा आमदार असून, ग्रामीण भागात पारंपरिक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे उमरेडमधून काँग्रेसला मोठा फायदा होईल, असे वाटते. दुसरीकडे सावनेर, कामठी मतदारसंघात प्रत्येकी १० सर्कल आहेत. कामठीत भाजप आमदार व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे वर्चस्व असल्याने संघटनात्मक ताकदीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न होईल. या तीनही मतदारसंघात सध्या भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट सामना होण्याची चिन्हे आहेत. भाजपकडे संघटनेची ताकद व सत्तेचा अनुभव आहे. मात्र, काँग्रेसकडे उमरेडसारख्या मजबूत गडाचा आधार आहे. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (आंबेडकर) किंवा स्वबळावर लढणारे उमेदवारही समीकरणे बिघडवू शकतात. नागपूर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्षपदाचा निर्णय याच ३१ सर्कलवर अवलंबून राहील, असे स्पष्ट दिसते..उमरेड ठरविणार 'हॉट सीट'उमरेड विधानसभेमध्ये भाजपचा आमदार दोनदा तर काँग्रेसला दोनदा संधी मिळाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मात्र, काँग्रेसला पसंती मिळते. मात्र, गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराला घरी बसविण्यात आले. मागील वेळी काँग्रेसकडून राजू पारवे आणि या वेळी संजय मेश्राम निवडून आले. कुही, भिवापूर आणि उमरेड तालुक्यातून सर्वाधिक काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले होते. उमरेड तालुक्यात काँग्रेसने तीन तर अपक्षाने एक जागा जिंकली होती. भिवापूरमध्ये दोन्ही जागा काँग्रेसकडे तर कुही तालुक्यात चारपैकी दोन महाविकास आघाडीने तर दोन भाजपने जिंकल्या होत्या. १० पैकी आठ जागा काँग्रेसकडे होत्या. आता एका जागेची वाढ झाली आहे..सावनेरमध्ये केदारांचा करिष्मा; कामठीत बावनकुळेंचे वर्चस्वजिल्ह्यातील सर्वाधिक संवेदनशील मतदारसंघ म्हणून सावनेरकडे बघितले जाते. सुनील केदार यांनी पाचवेळा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. मागील वेळी मात्र, त्यांना निवडणूक लढता आली नाही आणि काँग्रेसचा पराभव झाला. तरीही केदार याची ग्रामीण भागात पकड आहे. मतदारसंघातील सर्व ९ जागा कॉँग्रेसने जिंकल्या होत्या. यावेळी त्यात एका जागेची भर पडली. सध्या सावनेरमधून आशीष देशमुख आमदार आहेत. तरीही १० पैकी १० जागा जिंकण्याचा केदार यांचा मानस आहे. कामठीमध्ये तीन तालुके येतात. कामठीत चार आणि मौदा तालुक्यात पाच सर्कल असून एक जागा नागपूर ग्रामीणमध्ये आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता आणण्यासाठी भाजपची धडपड सुरू असून येथील १० पैकी १० ही जागा कशी जिंकता येतील, यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा भर राहणार आहे..Chandrashekhar Bawankule: शहरातील गरीब नागरिकांना मिळतील मालकी हक्काचे पट्टे : चंद्रशेखर बावनकुळे; न्यायालयाच्या निर्णयाने विकास .विधानसभानिहाय जि.प. सर्कलसावनेर-१०उमरेड- ११कामठी- १०काटोल-८हिंगणा-०९रामटेक-०९.