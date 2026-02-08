नागपूर

Mahavitaran: महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे कंत्राटी लाईनमनचा मृत्यू; परिसरात संतापाची लाट

Fatal Electric Accident in Narkhed: नरखेड तालुक्यात शेतातील वीज दुरुस्ती दरम्यान महावितरणच्या कंत्राटी लाईनमनचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उच्चदाब वीजवाहिनी बंद न केल्याने हा अपघात झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जलालखेडा : नरखेड तालुक्यातील इंदरवाडा शिवारात शेतकऱ्याच्या शेतातील वीजपुरवठ्याची दुरुस्ती करत असताना झालेल्या भीषण अपघातात महावितरणच्या कंत्राटी लाईनमनचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता. ७) दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास घडली. या अपघातात अनिल मारोतराव सोमकुवर (वय ४९, रा. वडविहिरा, ता. काटोल) यांचा जागीच मृत्यू झाला.

