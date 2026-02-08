Mahavitaran: महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे कंत्राटी लाईनमनचा मृत्यू; परिसरात संतापाची लाट

जलालखेडा : नरखेड तालुक्यातील इंदरवाडा शिवारात शेतकऱ्याच्या शेतातील वीजपुरवठ्याची दुरुस्ती करत असताना झालेल्या भीषण अपघातात महावितरणच्या कंत्राटी लाईनमनचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता. ७) दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास घडली. या अपघातात अनिल मारोतराव सोमकुवर (वय ४९, रा. वडविहिरा, ता. काटोल) यांचा जागीच मृत्यू झाला..वरून जाणाऱ्या १३२ के.व्ही. उच्चदाब वीजवाहिनीचा पुरवठा बंद न करता दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवल्यामुळे एल.टी. तारेचा १३२ के.व्ही. तारेस स्पर्श झाला आणि अचानक प्रचंड वीजप्रवाह सुरू होऊन लाईनमनला जोरदार शॉक बसला. महावितरणच्या हलगर्जी व निष्काळजी कारभारामुळेच हा अपघात घडल्याचा आरोप मृताच्या नातेवाइकांसह नागरिकांनी केला असून, यामुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..Jalgaon News : जळगावमध्ये 'महावितरण'चा संप तात्पुरता स्थगित; वाटाघाटीसाठी कर्मचारी कामावर रुजू .दुरुस्तीच्या कामाआधी संबंधित सर्व वीजवाहिन्या बंद करणे हे महावितरणच्या सुरक्षा नियमांनुसार आवश्यक असतानाही १३२ के.व्ही. वीजवाहिनी सुरू अवस्थेत ठेवण्यात आल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, दुरुस्तीच्या ठिकाणी एकही वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. अनिल सोमकुवर हे मागील १० ते १२ वर्षांपासून महावितरणमध्ये आऊटसोर्सिंग पद्धतीने लाइनमन म्हणून कार्यरत होते..अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला असून, कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या घटनेची माहिती मिळताच काटोल येथील कार्यकारी अभियंता दीपक आगाऊ, उपविभागीय अभियंता राजेश रंगारी, सहाय्यक अभियंता हेमंत देशमुख यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य सतीश रेवतकर हे ही उपस्थित होते. जलालखेडा पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार तुषार चव्हाण, पोलिस हवालदार सुलोचना दुपार, नाईक दिनेश जोगेकर यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला..Electricity Supply: २२ तास विजेचा खोळंबा, कल्याणकरांचे हाल.१३२ केव्हीचा वीज पुरवठा बंद करता येत नाही...विजेची दुरुस्ती करतांनी वरून जाणाऱ्या वीज वाहिनी बंद करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता विजेची दुरुस्तीचे काम केल्या जात होते व यावेळी एक ही अधिकारी मात्र उपस्थित नव्हता. १३२ केव्ही चा वीज पुरवठा बंद केला असता तर अनिल सोमकुवर यांचे प्राण वाचले असते. १३२ केव्ही चा वीज पुरवठा बंद करता येत नाही असे उत्तर उपविभागीय अभियंता राजेश रंगारी यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.