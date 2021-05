सावधान! तीव्र चटक्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला नवतपा मंगळवारपासून

By

नागपूर : उन्हाच्या (summer) तीव्र चटक्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला नवतपा (Navatpa) मंगळवारपासून सुरू होत आहे. नवतपामध्ये उन्हाची लाट येत असली तरी, यावेळचे चित्र थोडे वेगळे राहणार आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या चक्रीवादळामुळे (Hurricane) उन्हापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

२५ मे ते २ जून हा नऊ दिवसांचा काळ नवतपा म्हणून ओळखला जातो. या दिवसांमध्ये सूर्य पृथ्वीच्या अधिक जवळ येत असल्याने उन्हाचे चटके अधिकच जाणवतात. नवतपामध्ये पाऱ्याने अनेकवेळा विक्रमी उसळी घेतल्याचे वैदर्भीनी यापूर्वी अनुभवले आहे. मात्र, यावर्षीच्या नवतपावर अवकाळी पावसाचे दाट सावट दिसून येत आहे.

बंगालच्या उपसागरात ‘यास’ नावाचे चक्रीवादळ तयार झाले असून, त्याचा थोडाफार प्रभाव विदर्भातही जाणवण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पुणे येथील प्रादेशिक हवामान विभागानेही राज्यात चार दिवस अवकाळी पावसाचा इशारा दिलेला आहे. हवामान विभागाने नवतपामध्ये पावसाची शक्यता वर्तविली असली तरी आंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल वैद्य यांनी मात्र विदर्भात असह्य ऊन राहणार असल्याचे सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात विदर्भात आतापर्यंत ४५ डिग्रीच्या वर पारा गेलेला नाही. परंतु, नवतपामध्ये कडक उन्हाळा तापण्याची शक्यता आहे. २५ मे रोजी श्रीनृसिंह जयंती आहे. सूर्य रोहिणी नक्षत्रात सकाळी ८ वाजून ४० मिनिटांनी मेंढा या वाहनावरून प्रवेश करणार असून, त्या क्षणापासून नवतपाला सुरुवात होणार आहे.

पावसाची शक्यता

नवतपामध्ये दिवस मोठा व १३ तासांचा असतो. त्यामुळे सूर्यापासून येणारी ऊर्जा अधिक काळ पृथ्वीवर राहते. सूर्य पृथ्वीच्या खूप जवळ येतो. सूर्यकिरणे सरळ पृथ्वीवर पडणार असल्याने कमाल तापमानात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. २६ मे रोजी दुपारी १२ वाजून १० मिनिटांनी शून्य सावली दिवस राहणार असल्याचे सांगून दोन जूनला बुध वक्रगतीने वृषभ राशीत प्रवेश करणार असल्यामुळे पावसाची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे.

