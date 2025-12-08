राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षांचा अपघाती मृत्यू, नागपूरहून गडचिरोलीला जाताना दुर्घटना

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षांचं गडचिरोलीत अपघाती निधन झालं. गीताताई हिंगे असं महिला प्रदेश उपाध्यक्षांचं नाव आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात त्या सक्रीय होत्या. रविवारी रात्री उशिरा त्यांच्या गाडीचा पाचगाव इथं भीषण अपघात झाला. गीताताई हिंगे यांच्या निधनामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गीताताई हिंगे या रविवारी त्यांच्या कामानिमित्त नागपूरला गेल्या होत्या. नागपूरहून गडचिरोलीला परतत असताना त्यांच्या कारची समोरून येणाऱ्या कारला जोराची धडक बसली. या धडकेत गीताताई हिंगे यांचा जागीच मृत्यू झाला तर पती गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर स्थानिकांनी मदत करत त्यांच्या जखमी पतीला रुग्णालयात दाखल केलं..Goa : सरकारी जागेत बांधकाम, अग्निशमन दलाकडून NOC नाही; सुरक्षेकडे दुर्लक्ष, गोव्याच्या नाइट क्लबबाबत धक्कादायक खुलासे.गीताताई हिंगे या मूळच्या भाजपच्या सक्रीय पदाधिकारी होत्या. भाजपच्या जिल्हा अध्यक्ष आणि जिल्हा महामंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं. नगरपरिषदेला भाजपनं त्यांना नगराध्यक्षपदाचं तिकीट नाकारलं होतं. यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटात प्रवेश केला होता..राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अजित पवार गटानं त्यांना थेट महिला प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली होती. राष्ट्रवादीच्या संघटनात्मक कार्यात नवी ऊर्जा येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. आधार विश्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून गीताताई हिंगे सामाजिक काम करत होत्या..राजकारणासह सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. आधार विश्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून गरजू कुटुंबांना मदतीचा हात पुढे केला होता. कोरोना काळात त्यांनी अनेक गरजूंना अन्न, औषधं आणि इतर साहित्य पुरवलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.