अजितदादांच्या नेत्यानं शिंदेंच्या नेत्यावर रोखली बंदूक, महिन्याभरापूर्वीच राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत केलाय प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्यानं नुकत्याच शिंदे सेनेत प्रवेश केलेल्या नेत्यावर बंदूक रोखल्याची घटना समोर आलीय. आर्थिक व्यवहारांवरून दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद होते. या वादातूनच हा प्रकार घडला असल्याचं सांगण्यात येतंय. बंदूक रोखत जीवे मारण्याची धमकी दिली असा आरोप शिंदेंच्या नेत्यानं राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर केलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. भंडारा जिल्ह्यातल्या तुमसर इथं ही घटना घडलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, तुमसर तालुक्यातल्या आष्टी इथं राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपसभापति शिशुपाल गोपाले यांनी शिंदेंच्या ठाकचंद मुंगूसमारे यांच्यावर बंदूक रोखली. अलिकडेच ठाकचंद मुंगूसमारे यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलाय.गोपाले आणि मुंगूसमारे यांच्यात आर्थिक वाद होता. या वादातूनच बंदूक रोखत जीवे मारण्याची धमकी गोपाले यांनी ठाकचंद यांना दिली. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. शनिवारी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिसांनी वाहन आणि बंदूक जप्त केली आहे..Pune : एक कोटी मला, एक कोटी साहेबांना; PSIने मागितली २ कोटींची लाच, ४६ लाख घेताना रंगेहाथ पकडलं.मुंगूसमारे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, मुंगूसमारे यांनी गोदामात पुजेचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्या पुजेच्या कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशी सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत असताना शिशुपाल गोपाले तिथं आले. त्यांनी वाद घालत पुजाऱ्यांसह इतरांना शिवीगाळ सुरू केली. याबाबत जाब विचारला असता गोपाले यांनी गाडीतून बंदूक आणून जीवे मारण्याची धमकी आम्हाला दिली असं तक्रारीत म्हटलंय..मुंगूसमारे आणि गोपाले यांच्यातील वादानंतर त्यावेळी तिथं असलेल्या अजय गहाणे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणी बंदूक आणि वाहन जप्त केलंय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंदुकीचा परवाना नव्हता. ती छर्ऱ्याची बंदूक असल्यानं परवान्याची गरज नाही. मात्र गोपाले यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे..गोपाले आणि मुंगूसमारे हे दोघेही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. मुंगूसमारे हे युकव काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष होते तर गोपाले हे तुमसर पंचायत समितीचे माजी उपसभापति होते. महिन्याभरापूर्वीच मुंगूसमारे यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलाय. यानंतर दोघांमध्ये वाद सुरू होता. रेती, धान सहकार यातून दोघांमध्ये वाद असल्याचं म्हटलं जात आहे. या व्यवसायांत दोघांमध्ये भागिदारी होती..