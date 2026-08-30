नागपूर

Nepal Floods: पूल वाहून गेले, रस्ते बंद; जिवाचा थरकाप; घरी पोहोचण्याची चिंता होती; नेपाळवरून परतलेल्यांनी सांगितली आपबिती

Nagpur Tourists Recall Harrowing Night in Nepal: नेपाळमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूल आणि रस्ते बंद झाल्यानंतर अडकलेल्या नागपूरच्या प्रवाशांची विशेष विमानाने दिल्लीमार्गे सुखरूप सुटका करण्यात आली.
Nepal Floods

Nepal Floods

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: २५ ऑगस्टची ती रात्र आम्ही आयुष्यात कधीही विसरू शकणार नाही. काठमांडूतील मुक्कामादरम्यान मध्यरात्री मुसळधार पावसाने क्षणार्धात सर्वकाही बदलवून टाकले. डोळ्यांसमोर पूल वाहून गेले, रस्ते बंद झाले आता नागपूरचे घर पुन्हा कसे गाठायचे, या भीतीने जिवाचा थरकाप उडाला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीमुळे अखेर संकटातून बाहेर पडून आम्ही सुखरूप नागपूरला परतलो, अशी त्या भीषण रात्रीची आठवण पर्यटकांनी सांगितली.

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