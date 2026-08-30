Nepal Floods: पूल वाहून गेले, रस्ते बंद; जिवाचा थरकाप; घरी पोहोचण्याची चिंता होती; नेपाळवरून परतलेल्यांनी सांगितली आपबिती

नागपूर: २५ ऑगस्टची ती रात्र आम्ही आयुष्यात कधीही विसरू शकणार नाही. काठमांडूतील मुक्कामादरम्यान मध्यरात्री मुसळधार पावसाने क्षणार्धात सर्वकाही बदलवून टाकले. डोळ्यांसमोर पूल वाहून गेले, रस्ते बंद झाले आता नागपूरचे घर पुन्हा कसे गाठायचे, या भीतीने जिवाचा थरकाप उडाला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीमुळे अखेर संकटातून बाहेर पडून आम्ही सुखरूप नागपूरला परतलो, अशी त्या भीषण रात्रीची आठवण पर्यटकांनी सांगितली..नेपाळहून नागपूरमध्ये परतलेल्या इंदिरा चौधरी, सुलोचना खापरे, दीपक पांडे आणि वर्षा उपाध्याय यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीसोबत बोलताना सांगितले की, आम्ही पशुपतिनाथाचे दर्शन आणि शिवपुराणाचा अनुभव घेण्यासाठी नागपूरहून नेपाळला गेलो होतो. १९ ऑगस्ट रोजी आम्ही धार्मिक प्रवासासाठी नेपाळला रवाना झाले होते. सुरुवातीचे काही दिवस आनंदात गेले..Nagpur Hospital Fire Safety: उपचारांचा बाजार, रुग्ण धोक्यात; ३२७ रुग्णालये अग्निसुरक्षेत अपयशी; तीन हॉस्पिटल सील.मात्र, २५ ऑगस्टच्या रात्री नेपाळमध्ये जोरदार पाऊस सुरू झाला. काही वेळातच रस्त्यांवर पाणी भरले. पूल वाहून गेले आणि अनेक मार्ग बंद झाले. परतीचा मार्गही बंद झाला. यामुळे आमचा थरकाप उडाला. आम्ही सर्वांनी काठमांडूतील माहेश्वरी सदनमध्ये आश्रय घेतला. बाहेरची स्थिती पाहून सर्वांच्या मनात भीतीचे काहूर निर्माण झाले होते. दुसरीकडे नागपूरमध्ये असलेल्या कुटुंबीयांना मात्र आमची काळजी लागली होती. फोनवरून सतत परिस्थितीची माहिती घेतली जात होती. या संकटाची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने नेपाळच्या स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले..काही प्रवाशांची कागदपत्रे हरवली होती. त्यामुळे अडचणी होत्या. मात्र, प्रशासनाने विशेष व्यवस्था करून परतीचा मार्ग तयार केला. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे शुक्रवारी या प्रवाशांना काठमांडूहून विशेष विमानाने दिल्लीला आणण्यात आले. त्यानंतर दिल्लीहून केरळ एक्सप्रेसने त्यांनी नागपूरचा प्रवास केला. शनिवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास सर्व प्रवासी नागपूर रेल्वे स्थानकावर पोहोचले. आपल्या कुटुंबीयांना पाहताच इंदिरा चौधरी आणि सुलोचना खापरे यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले. देवाभाऊंनी खऱ्या भावाप्रमाणे आमची काळजी घेतली, असे त्यांनी सांगितले..World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास.देवाभाऊंच्या शब्दांनी मिळाला धीरआमच्या देवाभाऊंचा (देवेंद्र फडणवीस) फोन आला आणि आम्हाला मोठा धीर मिळाला. काळजी करू नका, मी आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे हे शब्द ऐकल्यानंतर आमची भीती कमी झाली, अशी भावना दीपक पांडे, सुलोचना खापरे, इंदिरा चौधरी आणि वर्षा उपाध्याय यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.