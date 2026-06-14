नागपूर

Nitin Gadkari : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार? वाहनांबाबत गडकरींची मोठी अपडेट, मारुतीनंतर MG, टोयोटाही आणणार नवीन कार

Nitin Gadkari Announces Progress on 100% Ethanol Vehicles and Future Clean Mobility Plans : इथेनॉल, हायड्रोजनसारख्या पर्यायी इंधनांवर भर; नवीन कार, बस आणि रस्ते प्रकल्पांमुळे पर्यावरण संरक्षणासह विदर्भाच्या विकासाला गती देण्याचा गडकरींचा दावा
What did Nitin Gadkari say about petrol vehicles?

What did Nitin Gadkari say about petrol vehicles?

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नागपूर, ता. १३ : "वाहनांमध्ये शंभर टक्के इथेनॉल वापराच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. मारुती कंपनीने १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी पहिली गाडी आणली आहे. अन्य मोटारसायकल कंपन्याही लवकरच इथेनॉलवरील तीन, दुचाकी बाजारात आणणार आहेत," अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे दिली. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या कामांचा लेखाजोखा मांडला.

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