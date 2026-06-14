Nitin Gadkari : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार? वाहनांबाबत गडकरींची मोठी अपडेट, मारुतीनंतर MG, टोयोटाही आणणार नवीन कार

नागपूर, ता. १३ : "वाहनांमध्ये शंभर टक्के इथेनॉल वापराच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. मारुती कंपनीने १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी पहिली गाडी आणली आहे. अन्य मोटारसायकल कंपन्याही लवकरच इथेनॉलवरील तीन, दुचाकी बाजारात आणणार आहेत," अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे दिली. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या कामांचा लेखाजोखा मांडला..इथेनॉलबाबत बाजारात अपप्रचारइथेनॉलबाबत बाजारात अपप्रचार केला जात असल्याचे सांगत गडकरी म्हणाले की, लवकरच एमजी हेक्टर, टोयोटा यांसारख्या मोठ्या कंपन्याही १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या सादर करणार आहेत. याशिवाय, नागपूरमध्ये हायड्रोजन पंप उभारण्यात येणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत हायड्रोजनवर चालणाऱ्या दोन बस नागपूरच्या रस्त्यावर धावतील. तसेच, नागपूर येथील इंदोरा ते मोठा ताजबाग उड्डाणपुलाचे लोकार्पण एक ऑगस्ट रोजी केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली..Petrol-Diesel Rate: मोठी बातमी! पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवर ९० दिवसांची बंदी; केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, पण कुणासाठी?.युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बाँड बाजारात आणल्याने मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजमधील बाँड प्रक्रियेबाबत सुरुवातीला काहीशी नाराजी असली, तरी या ब्रँडला गुंतवणूकदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले. राज्यातील वनक्षेत्राबाबत बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात वनक्षेत्र वाढले आहे. नेमके किती क्षेत्र वाढले आहे, हे अचूक समजण्यासाठी राज्यातील सर्व तालुक्यांचे रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाने मॅपिंग केले जावे. यामुळे वनक्षेत्राची अचूक माहिती मिळेल. या संदर्भात गणेश नाईक यांच्याशी चर्चा करणार असून, वन आच्छादन वाढवणाऱ्या तालुक्यांना व जिल्ह्यांना सरकारतर्फे विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येईल. 'डबल इंजिन' सरकारमुळे देशात जनतेच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त कामे झाली आहेत, ज्याचा हिशोब लावणेही कठीण आहे असेही त्यांनी सांगितले..ई-रिक्षांमुळे दीड कोटी नागरिकांचे मानवी शोषण थांबलेई-रिक्षांमुळे दीड कोटी नागरिकांचे मानवी शोषण थांबले आहे. विमानतळांच्या विकासामुळे सामान्य माणूसही हवाई प्रवास करत आहे. डिजिटल क्रांतीमुळे भ्रष्टाचार आणि 'उज्ज्वला' योजनेमुळे कोळशाचा काळाबाजार संपल्याचे त्यांनी नमूद केले. कचऱ्याचा वापर रस्ते निर्मितीत होत असून, लवकरच शेतकरी बायो-वेस्टपासून डांबर बनवतील. नागपूर-हैदराबाद महामार्गामुळे हे अंतर तीन तासांवर आले आहे. देशात दीड लाख किलो मीटरचे रस्ते तयार करताना साडेचार कोटी वृक्षलागवडीसह पर्यावरण रक्षणाचा संकल्प केला आहे. नागपूर जिल्ह्यात २५ लाख झाडे लावण्याचा संकल्प आहे. देशाच्या अद्भुत विकासाचे श्रेय त्यांनी जनतेला असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले..२५ जूनला विमानतळाचे हस्तांतरडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे हस्तांतर २५ जून रोजी जीएमआर कंपनीकडे होणार आहे. त्यानंतर विमानतळ विकासाचे काम झपाट्याने सुरू होईल. विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर विदर्भातील शेतकऱ्यानी तयार केलेले इंधन विमानात टाकले जाईल. विमानतळाच्या विकासामुळे विदर्भाच्या विकासाला गती मिळणार आहे..Petrol-Diesel-CNG Price Today: कच्च्या तेलाचे भाव घसरले; पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले का? जाणून घ्या मुंबई-पुण्यातील आजचे नवे दर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.