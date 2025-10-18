Union Minister Nitin Gadkari: ग्रामीण विकासाला मिळणार नवा आयाम : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पाठपुरावा

नागपूर: कामठी, कोराडी, कन्हानसह नागपूर भोवताली असलेल्या गावांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन, रेल्वे, मेट्रो, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नासुप्र, महानगर विकास प्राधिकरण व मनपा सर्व यंत्रणांचा योग्य समन्वय महत्त्वाचा आहे. नागपूरच्या ग्रामीण विकासाला विविध योजनांच्या माध्यमातून नवा आयाम देऊ. यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.विविध विकास कामांबाबत शुक्रवारी (ता. १७) गडकरींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला या कामांसाठी पाठपुरावा करणारे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. कामठी-कळमना मार्गावरील निलम लॉनच्या जागी विविध व्यावसायिकांसाठी सर्व सुविधायुक्त दहा मजली मॉल उभारण्यात येणार आहे. मेट्रोने संबंधित एजन्सीसोबत याबाबत करार केला आहे. येत्या तीन महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना गडकरी यांनी केली..कोराडी-खिंडसी, कोराडी-ताडोबा, कोराडी-पारस येथील जलाशय सी-प्लेन सुविधेच्या दृष्टीने मेट्रो व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मिळून यावर एक अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीला मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मिणा, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कोराडीत ‘रोप वे’चा प्रस्तावमनपा नाका, कोराडी रोड ओव्हर ब्रिज ते बोखारा मार्गावरील रेल्वे क्रॉसिंगपर्यंत उड्डाणपूल तयार करणे, आशा हॉस्पीटल, कामठी-कन्हान मेट्रो ट्रॅक खालील भागाच्या सौंदर्यीकरण कामाचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. कोराडी महादेव मंदिर टेकडी ते महाजेनको संतुलन तलावापर्यंत ‘रोप वे’ तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. उप्पलवाडी अंडरपास बाह्य वळण रस्ता या कामांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत अहवाल सादर केला जाणार असून लवकरच निर्णय जाहीर केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.