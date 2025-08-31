नागपूर

Minister Nitin Gadkari: पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना विसरू नका: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिला कार्यकर्त्यांना कानमंत्र

Don’t Forget Senior Party Workers: भाजपचे जेष्ठ नेते रमेश जैन यांच्या अभीष्टचिंतन सोहळ्याच्या निमित्ताने खापरखेडा येथे आयोजित सत्कार समारंभात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाची आठवण करून देत त्यांना विसरू नये, असे कार्यकर्त्यांना आवाहन केले.
Respect the Old Guard: Gadkari’s Message to Party Workers
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खापरखेडा: मंदिराचा कळस जसा महत्वाचा, तसा त्यावर उभारलेला पायादेखील महत्त्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे पक्षाचे जुने कार्यकर्तेही तितकेच महत्वाचे असतात. भाजपचे जेष्ठ नेते रमेश जैन यांच्या अभीष्टचिंतन सोहळ्याच्या निमित्ताने खापरखेडा येथे आयोजित सत्कार समारंभात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाची आठवण करून देत त्यांना विसरू नये, असे कार्यकर्त्यांना आवाहन केले.

Bjp
Nagpur
Nitin Gadkari
workers
district
central minister

