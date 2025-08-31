Minister Nitin Gadkari: पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना विसरू नका: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिला कार्यकर्त्यांना कानमंत्र

खापरखेडा: मंदिराचा कळस जसा महत्वाचा, तसा त्यावर उभारलेला पायादेखील महत्त्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे पक्षाचे जुने कार्यकर्तेही तितकेच महत्वाचे असतात. भाजपचे जेष्ठ नेते रमेश जैन यांच्या अभीष्टचिंतन सोहळ्याच्या निमित्ताने खापरखेडा येथे आयोजित सत्कार समारंभात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाची आठवण करून देत त्यांना विसरू नये, असे कार्यकर्त्यांना आवाहन केले..यावेळी गडकरी यांनी खापरखेडा उड्डाणपूलाचे उद्घाटन तसेच भानेगाव उड्डाणपूल सर्व्हिस रोडचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिली. अध्यक्षस्थानी भाजपचे जेष्ठ नेते दादाराव मंगळे होते. याप्रसंगी महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, राजू पारवे, अशोक मानकर,.राज्य परिषद सदस्य राजीव पोतदार, जिल्हाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, जिल्हाध्यक्ष आनंदराव राऊत, आनंदराव ठवरे, शांताराम गावंडे, भाजप नेते विलास महल्ले, राधाकिसन मित्तल, संजय टेकाडे, किशोर चौधरी, बबलू ठाकूर, दिलीप बन्सोड, किशोर मुसळे, देविदास मदनकर, सरपंच शालिनी चवरे, मीनाक्षी तागडे, माजी जि.प.सदस्य छाया ढोले, राजेश गायकवाड आदी मंचावर उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूलमंत्री बावनकुळे व आमदार आशिष देशमुख यांच्या हस्ते रमेश जैन यांचा सत्कार करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.